«Зашли на паспортный контроль — и все, мягко говоря, удивились» 16.04.2025, 9:00

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Белоруска опоздала на автобус и рассказала, как догнать его на границе.

Белоруска Ирина опоздала на автобус из Вильнюса в Минск из-за самолета, который приземлился в аэропорту литовской столицы с опозданием. Девушка не сдалась и смогла сесть в свой автобус уже на литовском пункте пропуска. Как ей это удалось, она написала в одном из приграничных чатов. BG.media рассказывает ее историю.

Как беларуска села в автобус, на который опоздала

Беларусы, которые путешествуют по Европе, периодически опаздывают на автобусы из Вильнюса и Варшавы домой, потому что их самолеты прилетают в эти города с опозданием. Иногда они находят в приграничных чатах пассажиров своих автобусов и просят их передать водителям, чтобы те немного подождали их. Особенно если автобусы заезжают в аэропорты Вильнюса и Варшавы. Но так происходит не всегда — и беларусы вынуждены покупать новые билеты на автобусы, чтобы добраться домой.

Похожая проблема возникла и у беларуски Ирины. Она попросила в приграничном чате передать водителю автобуса, чтобы он подождал ее пять минут (орфография и пунктуация исправлены с сохранением смысла):

«Всем привет. У кого автобус сейчас Вильнюс — аэропорт [от] «Минсктранс». Отходит в 03.02 [7 апреля]. Попросите, пожалуйста, 5 минут подождать. Наш самолет опоздал».

В чате на сообщение Ирины никто не отреагировал, но спустя несколько часов поинтересовались, подождал ли ее автобус. Она рассказала, что села в него уже в литовском пункте пропуска:

«Нет, на такси догнали. К моменту, как подъехали к границе, автобус стоял на паспортном контроле у литовцев. Водитель такси смог проехать только первый шлагбаум, на втором шлагбауме сказал пограничнику, что мы пытаемся догнать автобус, — и дальше мы пошли пешком до здания паспортного контроля литовцев.

Там зашли — все, мягко говоря, удивились. Надо было сообщить водителям, которые были уже на другой стороне [и прошли литовский паспортный контроль], что мы пришли, и показать билеты, что мы из этого автобуса.

В итоге: 50 евро такси, догнать автобус можно, пока он не прошел литовский паспортный контроль (у нас было 15 минут отставание от автобуса). По литовской стороне от второго шлагбаума до пункта паспортного контроля можно идти пешком.

Перевозчику «Минсктранс» позвонили, [нам] сказали, что напишут сообщение водителю. И тут [водитель] либо не увидел, либо уже начал проходить границу. Так что звоните перевозчику как можно раньше».

Некоторые пользователи приграничного чата порадовались за белоруску. Другие были удивлены, что можно сделать так, как она. Третьи задались вопросом, стоило ли это тех 50 евро, что она заплатила за такси до литовского пункта пропуска. Ведь ее могли не пропустить на его территорию, тогда девушке пришлось бы искать место в других автобусах, которые еще не въехали на контроль, и платить за билет.

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