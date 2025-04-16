Газовая труба «остановила» бетонный козырек подъезда в Могилеве

Газовая труба «остановила» бетонный козырек подъезда в Могилеве1
- 16.04.2025, 9:11
Только чудом плита не обрушилась полностью.
В одной из жилых многоэтажек днем 15 апреля произошло ЧП — железобетонная плита козырька подъезда обрушилась, повиснув на газовой трубе. Подробности происшествия рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.
Информация о ЧП в одном из домов на проспекте Шмидта поступила спасателям в 16:45 от случайных прохожих.
Прибывшие на место ЧП подразделения увидели, что железобетонная плита козырька подъезда не обрушилась полностью, а осталась висеть под наклоном — от обрушения ее останавливала только газовая труба, что само по себе могло представлять опасность.
Спасатели оградили потенциально опасное место, сообщили о произошедшем жильцам подъезда, заблокировали выход, а также потребовали перекрыть подачу газа, что и сделали сотрудники газовой службы.
Лишь после этого спасатели приступили к демонтажу поврежденного козырька. Для этого пришлось задействовать кран МЧС. С его помощью спасатели демонтировали бетонную плиту, не повредив при этом ни газовую трубу, ни стены дома.
По завершении работ подачу газа возобновили. Когда в подъезде будет установлен новый козырек — пока не известно.
По предварительным данным, козырек обрушился из-за «физического износа металлических креплений железобетонной плиты».