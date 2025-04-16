Газовая труба «остановила» бетонный козырек подъезда в Могилеве 1 16.04.2025, 9:11

Только чудом плита не обрушилась полностью.

В одной из жилых многоэтажек днем 15 апреля произошло ЧП — железобетонная плита козырька подъезда обрушилась, повиснув на газовой трубе. Подробности происшествия рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.

Информация о ЧП в одном из домов на проспекте Шмидта поступила спасателям в 16:45 от случайных прохожих.

Прибывшие на место ЧП подразделения увидели, что железобетонная плита козырька подъезда не обрушилась полностью, а осталась висеть под наклоном — от обрушения ее останавливала только газовая труба, что само по себе могло представлять опасность.

Спасатели оградили потенциально опасное место, сообщили о произошедшем жильцам подъезда, заблокировали выход, а также потребовали перекрыть подачу газа, что и сделали сотрудники газовой службы.

Лишь после этого спасатели приступили к демонтажу поврежденного козырька. Для этого пришлось задействовать кран МЧС. С его помощью спасатели демонтировали бетонную плиту, не повредив при этом ни газовую трубу, ни стены дома.

По завершении работ подачу газа возобновили. Когда в подъезде будет установлен новый козырек — пока не известно.

По предварительным данным, козырек обрушился из-за «физического износа металлических креплений железобетонной плиты».

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