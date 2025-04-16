Индонезия открестилась от планов открыть российскую военную базу 16.04.2025, 9:14

Страна исключила размещение самолетов РФ на своей территории.

Индонезия опровергла сообщения о том, что Россия запрашивала разрешение на использование авиабазы Манухуа, расположенной в провинции Папуа — самой восточной части страны. «Эта информация не соответствует действительности», — заявил представитель министерства обороны Индонезии Фрега Венас (цитата по Reuters).

Австралийская вещательная корпорация (Australian Broadcasting Corporation, ABC) сообщила, что министр обороны Австралии Ричард Марлес обсудил ситуацию со своим индонезийским коллегой Сьяфри Сьямсоэддином. По словам Марлеса, Сьямсоэддин в ходе беседы дал понять, что никакие российские военные самолеты не будут размещаться на территории Индонезии. «Он [Сьямсоэддин] заявил мне совершенно четко, что публикации о возможности полетов российских самолетов с индонезийской земли не соответствуют действительности», — сказал министр.

Папуа расположена приблизительно в 1200 километрах к северу от австралийского Дарвина, где на протяжении шести месяцев в году размещаются ротационные подразделения Корпуса морской пехоты США. Параллельно в Австралии модернизируются военно-воздушные базы для размещения американских стратегических бомбардировщиков.

Ранее оборонное издание Janes сообщило о возможном военном сотрудничестве России и Индонезии. В материале утверждалось, что Москва заинтересована в доступе к авиабазе Манухуа в Биак-Нумфоре (Папуа) для размещения дальнемагистральной авиации. Такая перспектива вызвала тревогу в Австралии, поскольку размещенные на этой базе самолеты смогут достигать австралийского континента. Вскоре премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что его правительство ожидает разъяснений от Джакарты по поводу предполагаемого запроса со стороны России.

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