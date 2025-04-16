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В Беларуси приготовили «сюрприз» для сотен тысяч мотоциклистов

  • 16.04.2025, 9:20
В Беларуси приготовили «сюрприз» для сотен тысяч мотоциклистов

Неожиданности начнутся сегодня.

ГАИ Беларуси проведет республиканскую акцию «Мотоциклист» 16−22 апреля. Будут использовать видеокамеры республиканской системы мониторинга, задействуют мотопатрули, сообщили в МВД.

Сейчас в Беларуси зарегистрировано уже 436 тысяч мотоциклов.

«А для выявления тех, которые не оформлены в надлежащем порядке, сотрудники органов внутренних дел отработают населенные пункты и автодороги. Действиям нарушителей ГАИ даст принципиальную оценку», — сообщили в МВД.

С начала года произошло 30 ДТП с мотоциклами, в которых шесть человек погибли и 30 получили ранения.

В ГАИ мотоциклистам напомнили о соблюдении скоростного режима, необходимости контролировать ситуацию по зеркалам, быть внимательными и осторожными при перестроении.

«Помните, что на мотоцикле или мопеде необходимо двигаться с включенным ближним светом фар. Водитель и пассажир должны быть в застегнутых мотошлемах», — отметили в ГАИ.

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