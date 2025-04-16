В Беларуси приготовили «сюрприз» для сотен тысяч мотоциклистов
- 16.04.2025, 9:20
Неожиданности начнутся сегодня.
ГАИ Беларуси проведет республиканскую акцию «Мотоциклист» 16−22 апреля. Будут использовать видеокамеры республиканской системы мониторинга, задействуют мотопатрули, сообщили в МВД.
Сейчас в Беларуси зарегистрировано уже 436 тысяч мотоциклов.
«А для выявления тех, которые не оформлены в надлежащем порядке, сотрудники органов внутренних дел отработают населенные пункты и автодороги. Действиям нарушителей ГАИ даст принципиальную оценку», — сообщили в МВД.
С начала года произошло 30 ДТП с мотоциклами, в которых шесть человек погибли и 30 получили ранения.
В ГАИ мотоциклистам напомнили о соблюдении скоростного режима, необходимости контролировать ситуацию по зеркалам, быть внимательными и осторожными при перестроении.
«Помните, что на мотоцикле или мопеде необходимо двигаться с включенным ближним светом фар. Водитель и пассажир должны быть в застегнутых мотошлемах», — отметили в ГАИ.