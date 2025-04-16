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США смягчили требования по «возврату помощи» Украине

  • 16.04.2025, 9:22
  • 2,204
США смягчили требования по «возврату помощи» Украине

В Bloomberg раскрыли подробности.

Соединенные Штаты, вероятно, смягчили свои требования по возмещению помощи, которую США предоставили после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Это произошло во время обсуждения соглашения об ископаемых, отмечают источники.

После раунда переговоров в Вашингтоне на прошлой неделе администрация Дональда Трампа уменьшила свою оценку помощи с $300 млрд до около $100 млрд. Таким образом сумма приближается к собственной оценке Киева.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты предоставили Украине около 100 миллиардов долларов помощи с начала полномасштабного вторжения России.

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