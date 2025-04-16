В белорусском министерстве ждут звонка с Луны или с Марса 16.04.2025, 9:25

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Раскрыты «тайны» телефонного кода 375.

16 апреля 1995 года, ровно 30 лет назад, Беларусь впервые использовала свой международный телефонный код 375. Первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач рассказал, как это произошло.

«В 1960 году одно из агентств ООН, которое в дальнейшем, кстати, стало Международным союзом электросвязи, предложило ввести уникальные коды для каждой страны, чтобы упорядочить быстро развивающуюся телефонию. Так, для Центральной Северной Америки был выделен код 1, для Европы — 3 и 4, а СССР получил код 7, который сейчас принадлежит Российской Федерации», — рассказал Ткач.

При обретении независимости Беларусь присоединилась к европейским кодам и получила собственный — 375.

«Интересный факт: существует легенда, что изначально было выделено 9 кодов (от 1 до 9), а 0 оставили для будущей межпланетной связи. Так что если вам позвонят с кодом 0, возможно, это звонок с Марса или Луны!» — пошутили в Минсвязи.

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