В Кричеве лукашисты допустили до «отравления» реки Сож
- 16.04.2025, 9:42
Что теперь будет с рекой?
В Кричеве в результате аварии произошло загрязнение реки Сож, пишет «Точка».
Вечером 15 марта в ходе проведения ремонтных работ оказался поврежден напорный канализационный коллектор. В результате сточные воды по рельефу попали в реку.
Сброс сточных вод был прекращен через 45 минут.
Специалисты Минприроды отправились на место аварии и отобрали пробы компонентов окружающей среды. По результатам анализов будут оценены степень ущерба и мера ответственности виновных.
В связи с инцидентом начат административный процесс. У производителей ремонтных работ взяты объяснения.