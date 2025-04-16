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В Кричеве лукашисты допустили до «отравления» реки Сож

  • 16.04.2025, 9:42
В Кричеве лукашисты допустили до «отравления» реки Сож

Что теперь будет с рекой?

В Кричеве в результате аварии произошло загрязнение реки Сож, пишет «Точка».

Вечером 15 марта в ходе проведения ремонтных работ оказался поврежден напорный канализационный коллектор. В результате сточные воды по рельефу попали в реку.

Сброс сточных вод был прекращен через 45 минут.

Специалисты Минприроды отправились на место аварии и отобрали пробы компонентов окружающей среды. По результатам анализов будут оценены степень ущерба и мера ответственности виновных.

В связи с инцидентом начат административный процесс. У производителей ремонтных работ взяты объяснения.

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