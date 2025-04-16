«Мы дадим им немного денег и билет на самолет» 16.04.2025, 9:42

Трамп анонсировал «самодепортацию» нелегальных мигрантов.

Президент США Дональд Трамп анонсировал новую программу, предполагающую выплату денег нелегальным мигрантам при условии их добровольного выезда из страны, пишет Reuters.

По словам Трампа, такая программа «самодепортации» будет включать финансовую помощь и возможность в будущем легально вернуться в США.

«Мы дадим им (нелегальным мигрантам. — Прим. ред.) пособие, — рассказал Трамп в интервью ведущей Fox Noticias. — Мы дадим им немного денег и билет на самолет, а потом будем с ними работать. Если они будут вести себя хорошо, если мы захотим их вернуть, мы постараемся сделать это как можно быстрее».

Представитель Белого дома сообщил, что ему нечего добавить к словам Трампа.

Трамп уже заявлял о намерении выдворить рекордное количество мигрантов, находящихся в США нелегально, и прибегал к нестандартным юридическим методам для усиления депортаций. Его администрация также побуждает мигрантов содействовать собственной высылке. В частности, их просят заявить о «намерении покинуть страну» через специальное приложение Службы таможенного и пограничного контроля США — CBP Home.

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