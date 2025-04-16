Как долго можно хранить запас бензина? 2 16.04.2025, 9:54

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Полезный совет автомобилистам.

Время летит и вот ваша канистра с запасным бензином покрылась слоем пыли. Конечно, внутри пыли нет, но не портится ли горючее с течением времени другим способом?

О том, как скоро испортится ваш запасной бензин в канистре, читайте в материале РБК-Украина.

В неспокойные времена многие водители предпочитают иметь в запасе хотя бы канистру бензина. Идея неплохая, но ведь не секрет, что горючее стареет. И насколько быстро?

Почему стареет бензин?

В химическом составе бензина присутствуют летучие фракции, и уже поэтому он не может быть продуктом длительного хранения. Кроме того, что со временем бензин теряет часть своих компонентов, он окисляется, а еще концентрирует в себе смолистые вещества - и в итоге это влияет на его эксплуатационные качества.

Характеристики бензина определяются по ДСТУ 7687:2015 «Бензины автомобильные Евро» - и согласно ему гарантийный срок хранения товарного бензина составляет не менее 6 месяцев.

Другой стандарт - ДСТУ 8704:2017 - руководит качествами специальных бензинов. Речь идет, в частности, о горючем, предназначенном «для хранения на предприятиях государственного материального резерва, а также для нужд обороны государства, ликвидации чрезвычайных ситуаций и на экспорт». Так вот этот стандарт определяет для автобензинов длительного хранения срок годности 5 лет. Правда, рядовых автомобилистов это не должно волновать, ведь в свободную продажу такое топливо не попадает. И несмотря на то, есть один вариант получить в свое распоряжение бензин, который без последствий будет храниться больше гарантийного срока.

Как продлить срок хранения бензина?

Химическая промышленность создала несколько видов специальных антиокислительных присадок, которые помимо прочего можно использовать при гаражном хранении бензина.

Во-первых, есть такая себе присадка для промышленного использования - препарат типа «Агидол-1». В прошлом ее использовали на нефтебазах и в крупных автотранспортных предприятиях для предотвращения окисления бензина.

Во-вторых, рядовые автомобилисты на бытовом уровне могут использовать «любительские» стабилизирующие присадки. Они добавляются в емкость для хранения бензина или просто в бак. Например, подобный препарат производит немецкая компания Liqui Moly, ее консервант для топлива предназначается для владельцев машин, где топливо надолго задерживается в баке. Это касается гибридных моделей, автомобилей с ГБО, ретроавтомобилей, которые нечасто выезжают из гаража и т.д.

Однако подобные присадки имеют важную особенность: они не возвращают первоначальных качеств старому бензину, они как бы «консервируют» заявленные производителем характеристики на длительное время. То есть главное условие использования стабилизаторов бензина - их следует добавлять в бензин заблаговременно, до того, как он начнет стареть и терять свои свойства.

Как правильно хранить бензин

К счастью, как показывает практика, качественный бензин не демонстрирует заметной потери характеристики и через год хранения. Но речь идет только о горючем, приобретенном на АЗС уважаемых сетевых брендов.

Также на длительность сохранения бензином его свойств влияют условия хранения. Вот несколько советов от специалистов, которые по роду деятельности причастны к хранению горючего:

Храните бензин в герметичной таре. В конце концов подойдут не только металлические канистры, но и стандартные пластиковые баклажки для воды.

Тара должна быть чистой. В первую очередь речь идет об отсутствии в таре воды, которая остается после зимы или после мойки канистры. Воду можно либо заблаговременно вытряхнуть, либо высушить, либо убрать специальным препаратом. Если используется старая металлическая канистра, в ней не должно быть частиц ржавчины.

Место хранения бензина должно быть прохладным. Надо подобрать место, которое и летом будет прохладным. Например, таким хранилищем может быть смотровая яма гаража, каменный сарай, погреб и тому подобное.

Что будет, если заправиться старым бензином

Вариантов несколько. Во-первых, двигатель может просто не запуститься. Во-вторых, просроченный бензин может «поделиться» своими отделенными смолистыми веществами с баком и другими деталями топливной системы автомобиля - вплоть до того, что отложениями забьются узкие каналы инжекторов и топливного насоса.

Старый бензин часто теряет октановое число, и если это произойдет, двигатель будет работать с детонацией. А это явление настолько вредно для двигателя, что может привести к разрушению его деталей.

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