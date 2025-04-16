«Очень много телодвижений ради небольших денег» 4 16.04.2025, 10:06

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Белорусы рассказали, почему не хотят продавать вещи на «Куфаре».

В Беларуси распространена перепродажа ненужных, но еще пригодных вещей через интернет: пользователи активно размещают сотни объявлений на онлайн-платформах, среди которых «Куфар» — одна из самых популярных. Однако многие жалуются, что в последнее время это стало слишком хлопотным делом: проще отдать вещи на благотворительность. Об этом пишет «Зеркало».

«Решила, что больше ничего не буду продавать на «Куфар». Теперь все ненужные вещи буду отвозить в «КалiЛаска» (сервис по приему и распределению хороших, но ненужных прежним хозяевам вещей. — Прим. ред.). Раньше еще что-то пыталась продать. У меня вещи в очень хорошем состоянии. Отдавать за бесценок не готова. Лучше передать в благотворительную организацию», — написала в Threads белоруска с ником flawless_margo.

Она добавила, что за прошлый год отвезла «семь больших пакетов» ненужных вещей, а «после весеннего расхламления еще два насобирала».

Многие комментаторы согласились с девушкой, пожаловавшись, что на «Куфаре» стало слишком много «неадекватных» покупателей. Кое-кто отметил, что люди стали чересчур разборчивы и требуют «халявы», а также задают странные вопросы.

Некоторые поделились собственными историями неудачных сделок, были и советы, как еще можно поступить с ненужными вещами.

«Я неделю назад решила дать «Куфару» последний шанс, но это бесполезно. Я выложила куртку за 6 руб., меня попросили прислать фото бирки, измерить полуобхват, прости господи, а потом сделать скидку и отправить по почте».

«У меня вещи месяцами весят без намека на продажу. Все удалила и отнесла в благотворительную организацию», — ответила на это авторка.

«Как мне написал один халявщик на «Куфаре» — устанешь продавать, напишешь, я приеду бесплатно заберу. Нахал».

«Такое же чувство. Предлагаю хорошие вещи по 3 р., просят продать за 1 р., соглашаюсь. Спасибо, не надо. Это о чем? А если предлагаешь просто приехать забрать бесплатно, просят выслать почтой».

«Или еще просят прислать фото и видео со всех ракурсов».

«Очень много «телодвижений» ради небольших денег. Проще отдать в «КалiЛаску». Как-то отдавала редкую вещицу в дар, было несколько желающих, но никто не доехал забрать. Зачем я тратила время на переписки? Больше таких ошибок не совершаю».

«Продаю на «Куфаре» стол-книгу. Хороший стол, добротный, из массива. После ремонта не нашли применения. Цена — 45 руб. Женщина попросила за 30. Ну ок… Забирайте. Пишет через пару дней — поменяйте на мой товар (у нее на странице старые детские вещи, ползунки, убитая обувь…). Сказала, нет. Все, слилась. Короче, кому нужен стол-книга, отдам даром!»

«Мне сегодня написали, что я вынесла мозг, из-за того что не захотела снизить цену на 10 р., а только на 5. А недавно по этой же сумке написали с другого аккаунта. Какое совпадение».

«Книги пыталась продать, новые абсолютно, по цене ниже маркетплейсов. Столкнулась с теми, кто соглашается на встречу, но за пару минут до отказывается и потом не отвечает / просит поменять на свою книгу / настойчиво пишет с просьбой снизить цену… Апофеозом стало настоящее дознание с вопросами о том, где я живу, где учусь, работаю и т.д. И после этого человек заявил, что я странная, когда отказалась раскрывать свою личную информацию».

«Сейчас столько «добра», что скоро сами будем доплачивать за утилизацию. Раньше я детские вещи — курточки, комбинезоны, шубку — отдавала коллегам, у кого были маленькие детки. Принимали с благодарностью. Сейчас невестка для внучки новое брать не хочет. Детей мало. Они как куклы, с которыми нужно успеть наиграться, пока не выросли».

«Я одежду собираю и отвожу в деревню, там мама найдет кому отдать».

«Есть приложение «Отдай даром», там адекватные в целом пользователи. Очень много отдала там и одежды, и просто ненужного».

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