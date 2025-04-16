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Вашингтон пообещал Китаю пошлину в 245%

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  • 16.04.2025, 10:12
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Вашингтон пообещал Китаю пошлину в 245%

Обнародовано официальное заявление Белого дома.

Взаимные пошлины США и Китая уже превышают 100%. Но это еще не конец повышения тарифов со стороны Вашингтона.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Как отметили в Белом доме, в первый день президент Дональд Трамп инициировал торговую политику «Америка прежде всего», чтобы снова сделать экономику Америки великой.

«В День освобождения (2 апреля, - ред.) президент Трамп ввел 10%-й тариф для всех стран и индивидуальные ответные более высокие тарифы для стран, с которыми у США наибольший торговый дефицит, чтобы уравнять шансы и защитить национальную безопасность Америки», - заявили в администрации президента США.

По их данным, более 75 стран уже обратились к Вашингтону с предложением обсудить новые торговые соглашения.

«На фоне этих обсуждений в настоящее время приостановлено введение индивидуальных более высоких пошлин, за исключением Китая, который принял ответные меры. В результате ответных действий Китаю теперь грозит пошлина на импорт в США в размере до 245%», - говорится в заявлении.

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