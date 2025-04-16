В Евросоюзе отказываются от мелких монет

В Евросоюзе отказываются от мелких монет1
- 16.04.2025, 10:21
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Изменения произойдут уже с 1 мая.
С 1 мая уже восемь европейских стран не только прекратят чеканить мелкие центовые монеты, а законодательно обяжут все магазины округлять счета для тех, кто платит наличными, пишет «Европейская правда».
Точнее, семь стран сделали это еще раньше, а теперь к «бойкоту» монет в 1 и 2 цента присоединяется Литва.
Уже со следующего месяца в стране при оплате наличными в магазине сумма счета будет округляться до ближайших 5 или 10 центов. То есть счет в 2,03 евро будет означать, что у покупателю надо будет заплатить 2,05 евро, а вместо 2,12 евро – к оплате будет 2,10 евро.
Но никто не будет заставлять магазин менять ценники. В конце концов, округление будет действовать не для всех платежей, а только для наличных.
Если платить карточкой, то можно платить с точностью до цента, как и раньше.
Более того, даже в тех странах еврозоны, где округление уже применяется, монеты номиналом 1 и 2 евроцента остаются законным платежным средством, их обязаны брать у покупателей, ими могут давать сдачу. Дело в том, что изъять мелкие монеты отдельной стране еврозоны невозможно. Это возможно лишь при условии, если все государства еврозоны единодушно согласуют такой шаг. Единая валюта – единые правила.
Банк Литвы утверждает, что нововведение поможет упростить расчеты наличными. А еще – уменьшит количество монет, которые теряются или по другим причинам выпадают из обращения. Причем речь идет о значительных средствах. Только в Литве это – около трети миллиона евро в год монетами по 1-2 цента, утверждает литовское издание Delfi.
Интересно также, что в Вильнюсе отмечают, что эта реформа не только даст государству некоторую экономию, но и сохранит окружающую среду – мол, монеты, которые исчезают из обращения, вредят ему. Тот же аргумент использовали и другие государства ЕС, которые отказывались от мелких евроцентов.
Семь государств еврозоны – Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Ирландия, Италия, Словакия и Эстония – больше не чеканят и не выпускают в обращение одно– и двухцентовые монеты и уже применяют округление для наличных платежей.
При этом дебаты в ЕС об отказе от мелких монет продолжаются до сих пор.
12 государств не готовы к отказу от мелких монет.
Наиболее скептически к идее отмены мелких монет относятся страны Южной Европы.
Согласно последнему исследованию, в трех странах еврозоны большинство граждан выступают против отказа от мелких монет – это Греция, Кипр и Испания.
А вот в странах, где эта реформа уже состоялась, наоборот, ее поддержка заметно выросла.