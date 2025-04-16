МАЗ теряет российский рынок 3 16.04.2025, 10:32

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Продажи кратно сократились.

В марте 2025 года на российском рынке было продано 24 новых автобуса Минского автомобильного завода — почти в 3,3 раза меньше, чем годом ранее (79), пишет «Позірк» со ссылкой на данные российского агентства «АСМ-Холдинг».

За январь — март было продано 39 белорусских автобусов (в 5,8 раза меньше, чем годом ранее). Доля продукции МАЗ на рынке этого сегмента транспорта в прошлом месяце составила 3,2%.

Больше всего автобусов в отчетном месяце реализовали ПАЗ — 401 (- 65,7%), Yutong — 98 (- 42,7%) и ЛиАЗ — 71 (- 53,6%).

Всего за 2024 год МАЗ реализовал в РФ 504 единицы этой техники.

Автобусы МАЗ регулярно загораются в России

22 октября 2024 года сообщалось о возгорании в Самаре автобуса МАЗ (2018 год выпуска), который находился на конечной остановке у торгового центра, пассажиров в нем не было. Причиной, по предварительной информации, стала неисправность электропроводки.

3 января прошлого года в Санкт-Петербурге загорелся автобус марки МАЗ, принадлежащий компании «Домтрансавто».

По данным российских СМИ, в этом городе в 2023 году загорелось не менее девяти автобусов Минского автозавода. Годом ранее было зафиксировано восемь подобных случаев.

«В связи с наличием замечаний, которые потенциально могут привести к возгоранию автобусов, принято решение о приостановке эксплуатации на городской маршрутной сети 137 автобусов Минского автомобильного завода (МАЗ 203 047). Они поступили в Петербург по контрактам 2022 года», — сообщила 2 августа 2023 года пресс-служба госпредприятия «Пассажиравтотранс».

В ответ на запрос вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова в июне 2022 года МАЗ сообщил, что причиной возгораний может быть «попадание масла из системы гидропривода вентилятора на горячие части двигателя».

«В условиях санкционного давления и нарушения логистических цепочек при поставках комплектов гидропривода могла произойти замена проверенных фланцев на другие, аналогичные по техническим характеристикам, но не имеющие проверенных референций», — пояснил чиновник.

Случаи с загоранием автобусов Минского автозавода фиксировались также в Беларуси.

Проблему с белорусскими автобусами косвенно признал Лукашенко, заявивший 19 сентября 2023 года на встрече с губернатором Краснодарского края РФ Вениамином Кондратьевым, что причина возгораний пассажирского транспорта в Петербурге кроется в отсутствии «качественного и своевременного обслуживания». Он предложил наладить техобслуживание на месте силами белорусских ремонтников.

На пресс-конференции 25 октября заместитель главного конструктора по грузовой технике ОАО «Минский автомобильный завод» Николай Лакотко заявил, что причинами частого возгорания техники предприятия в РФ является нарушение условий и правил эксплуатации.

По его словам, техника «стала очень тяжелая, энергонасыщенная, поэтому условия эксплуатации и правила эксплуатации никто не отменял».

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