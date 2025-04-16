Тарифная война США и Китая: кто победит? 3 Сергей Корсунский

16.04.2025, 10:42

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Противостояние вошло в горячую фазу.

Торговая война между США и КНР, протекающая в режиме американских горок, в самом разгаре. С каждым раундом повышения или отмены ставок все труднее понять, какие пошлины действуют, против кого и на что, но известно, что Amazon отменяет значительную часть заказов на товары, произведенные в Китае, поскольку их цены больше не устраивают заказчиков. Геополитическое противостояние, которому уже несколько десятилетий, вошло в горячую фазу тарифной (пока что) эскалации. Но в недавнем интервью министр обороны США Пит Хегсет заметил: «Китайские гиперзвуковые ракеты могут уничтожить американский авианосец за 20 минут. Китай строит армию, которая специально готовится уничтожить США. В каждой из игр, прорабатываемых в Пентагоне, США проигрывают Китаю». Поэтому можно сделать вывод, что тарифная война является одним из элементов (пока что) избегания настоящей. Дональд Трамп пообещал увеличить затраты на оборону до 1 трлн долл. Это означает рост примерно на 140 млрд долл. Так почему бы Китаю за это не заплатить?

Поисковые алгоритмы ИИ дают однозначный ответ на вопрос, какая тема доминировала в мировых публикациях в сфере геополитики в течение последних 20 лет. Это усиление мощности Китая и противостояние Китая и США на мировой арене. Отношения между двумя современными мировыми силами не могли не обостриться, учитывая, как в свое время подсчитали аналитики American Enterprise Institute, почти триллион долларов только американских инвестиций в промышленную базу КНР, которая росла на таком удобрении невиданными темпами. Бессмысленные идеи о возможной трансформации КНР в демократическую силу оказались ошибочными. Вспоминается известное выражение (в который раз приписываемое Черчиллю), что американцы всегда делают правильные вещи после того, как перепробуют все другие.

Чрезвычайно интересны комментарии о текущих событиях нескольких непосредственных участников геополитического противостояния, которые, несмотря на всю сложность, успевают делать бизнес по обе стороны Тихого океана. СЕО Apple Тим Кук известен своими неординарными способностями поддерживать как Трампа, так и Си Цзиньпина. После начала тарифной эскалации он признал, что перенос компаниями США своих производств в Китай в технологическую эру было оправданным с экономической точки зрения. Однако он был связан, несмотря на общеприемлемый стереотип, не с дешевой рабочей силой, а с лучшей комбинацией двух факторов — ее квалификацией и концентрацией в конкретных местах, где и размещают производства поставщики Apple. Во время публичной дискуссии на американском телевидении Тим Кук подчеркнул, что производство «маков» и айфонов требует тонкой работы с чувствительными компонентами самого высокого качества, и chinese peasants, как назвал рабочую силу КНР вице-президент Вэнс, лучше всего умеют это делать.

В свою очередь основатель и председатель совета директоров Alibaba Group Джек Ма очень простыми терминами объяснил американской публике разницу в подходах к развитию национальных экономик в США и КНР. По его словам, в США свободные финансовые ресурсы направляются на Уолл-стрит для спекуляций с акциями, долговыми обязательствами и другими финансовыми инструментами. В Китае, по его утверждению, такого не происходит и политика направлена на инвестиции в производство и создание рабочих мест.

Приблизительно в таком же ключе прокомментировал ситуацию бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс. Он изложил формулу торговых отношений между США и КНР примерно так: США обменивают бумажки, напечатанные на американских банкнотных фабриках и ничем, кроме обязательств казначейства, не гарантированные, на реальные товары, произведенные в КНР. Поэтому нынешняя администрация должна не мешать этому процессу, а быть благодарной, что он все еще происходит. Фактически речь идет о реальном товарном обеспечении доллара, который обесценится, как только его прекратят использовать в торговых операциях. Доллар уже теряет часть своего доминирования в международной торговле и финансах. По данным МВФ, его доля мировых резервов снизилась до 58% в прошлом году с более 70% два десятилетия назад.

Кроме длинного перечня сугубо экономических проблем, вызванных войной таможенных тарифов, следует признать: невозможно силой заставить инвесторов переносить производство в США, если там просто нет необходимых условий для эффективной работы промышленных предприятий современной технологической эры. Новые фабрики чипов TSMC в Аризоне имеют проблемы с персоналом, включая культурные столкновения между тайванскими менеджерами и американскими рабочими. У тайванских инвесторов были немалые трудности в обеспечении квалифицированной рабочей силой и управлении этим, казалось бы, приоритетным проектом.

Пошлины собирают государства, но платят их компании и потребители. Рано или поздно налогоплательщики поймут, что на самом деле речь идет не о системных решениях по ликвидации торгового дефицита и созданию рабочих мест, а просто о перекачивании средств из частных кошельков в государственные. Вполне можно спрогнозировать, возникновение на этой основе конфликта, который вызовет политический и, учитывая размер задействованных экономик, геополитический кризис. Вопрос в том, кто окажется более стабильным в такой ситуации — капиталистическая экономика с элементами демократии, олигархии и нарциссизма или коммунистически-автократический режим, основанный на мощном системном идеологическом влиянии и жесткой системе власти?

Государство, которое защищает и даже расширяет свое право не только собирать налоги, но и вводить новые, должно быть сильным. Но сильно ли государство, где у власти находятся люди, которые не понимают, жестко критикуют и стараются разрушать государственные институции, пытаются перевести процессы государственного регулирования в режим простых и быстрых решений, предлагаемых никем не избранными невеждами, получившими властные полномочия без их законодательной, не говоря уже о конституционной, определенности?

Современный Китай имеет стратегическую глубину противостоять внешнему давлению. Проблемы в экономике, которые невозможно скрыть, не означают, что у Коммунистической партии Китая нет плана противодействия американским таможенным тарифам. Среди самых очевидных инструментов — развитие общества потребления, то есть перенесение акцента на внутренний рынок. В частности, как сообщило посольство КНР в США, Китай ускорит трансформацию пяти главных городов — Шанхая, Пекина, Гуанчжоу, Тяньцзиня и Чунцина — в центры потребления мирового уровня и создаст глобально привлекательную розничную среду в рамках последних шагов страны по увеличению потребления. Кроме того, Китай резко активизировал дипломатические контакты с основными торговыми партнерами, предлагая найти общие решения против тарифного давления. Евросоюз уже согласился провести в Пекине саммит ЕС—КНР в июле этого года. Ранее Си Цзиньпин отказался ехать на саммит в Брюссель, хотя речь шла о юбилейной встрече по случаю 50 лет отношений Европейского Союза и КНР. Теперь он пригласил лидеров ЕС в Китай, и они приедут. Ситуация резко изменилась.

По мнению японских экспертов, США сейчас проигрывают не только России, как это видно из последних «переговоров» специального посланника Трампа Стива Уиткоффа с Путиным, но и КНР. Не только Панамский канал, но даже стратегический порт Хайфа в Израиле сейчас в руках Китая. Им руководит компания SIPG, принадлежащая китайскому правительству. В последние годы этот порт занял 88% рынка морских грузоперевозок в Израиле, и китайцы намерены значительно его расширить. Слабость американской дипломатии и отсутствие критического восприятия экономических реалий будут становиться все более очевидными и побуждать зависимые от США страны искать альтернативы.

В Белом доме считают, что пошлины на товары, производимые в КНР, в том числе для американских компаний, будут платить именно китайцы. Но это не так, поскольку владельцами конечного продукта являются компании США. Во время первой каденции Трампа и во времена Байдена Штаты и Поднебесная вели переговоры и нашли пути к согласию. Китай даже согласился несколько увеличить импорт американских товаров, в частности аграрной продукции. Сейчас настоящие договоренности стали историей. Более того, как выяснилось, на самом деле не так легко найти готовый товар с отметкой «сделано в США» для поставки на китайский рынок. Большинство американских компаний поставляют в КНР товары, произведенные в других странах Азии, в том числе из компонентов, произведенных в Китае. Так работает глобальный рынок.

Тем временем администрация Трампа продолжает его расшатывать. Еще в субботу пошлины на смартфоны, компьютеры и другую электронику действовали, а в воскресенье Трамп их отменил. 20 категорий продуктов, включая полупроводники, солнечные батареи, плоские телевизионные дисплеи, флеш-накопители, карты памяти, которые используются для хранения данных, очевидно, освобождаются от 125% тарифа, введенного Трампом на китайский импорт, и от 10% базового тарифа на импорт из других стран. Apple свое получил. Очередь за Tesla.

Сергей Корсунский ZN.UA

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