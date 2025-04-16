Украинская разведка заинтриговала новыми ударами по объектам на территории РФ
- 16.04.2025, 10:56
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«Услышите в ближайшее время».
Украинская разведка готовит плановые удары по силам врага на территории РФ, которые будут наносить большие потери россиянам. Об этом сказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский в эфире Ранок.LIVE.
Он подтвердил, что удар Сил обороны Украины по Курщине, который состоялся после ракетной атаки по Сумах, - это четко просчитанная атака в место, где было зафиксировано наибольшее скопление сил врага. «Да, действительно, было нанесено поражение, которое сейчас нанесло российской армии на этой территории большие потери. И я знаю, что сейчас мы еще готовим плановые удары аналогичные, о которых вы услышите в ближайшее время», - сказал Ярославский.
Он отметил, что удар по Курщине - это планомерный ответ, но это одна из плановых целей.
«И все цели плановые уничтожаются систематически. Но я бы не хотел привязывать это как-то к удару по Сумщине российскими вражескими ракетами, как какая-то месть. Это стратегические задачи, которые постоянно мониторятся, выжидаются и в случае наибольшего скопления сил противника наносится поражение», - прокомментировал командир подразделения разведки ВСУ.