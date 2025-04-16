У Путина закончились деньги на войну 2 Евгений Истребин

16.04.2025, 11:11

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Фото: Getty Images

Федеральный бюджет РФ рухнул.

Темпы роста доходов федерального бюджета за последние 5 кварталов сократились с +54% в 1 квартале 24-го до +4% в 1 квартале 25-го в годовом измерении.

С учетом уровня инфляции это значит, что доходы упали на 6%.

Если заглянуть глубже в помесячную статистику, то мы увидим, что за 15 месяцев темп роста доходов с +78% в январе 24-го упал до 0% в марте-25.

Заметное сокращение темпов роста поступления налогов началось со 2-го полугодия 2024 — с +33% в августе до 0% в марте.

1 квартал 25-го — вообще феерический в плане темпов роста:

январь 25: +11%;

февраль 25: +2%;

март 25: 0%

Причины.

Давайте теперь разберемся с причинами.

Смотрите третий график.

Доходы состоят примерно на 1/3 из нефтегазовых поступлений и на 2/3 НЕнефтегазовых.

Нефтегазовые доходы из-за сокращения добычи и падения цены на нефть в начале 2024 года росли на 60-90%, а через год рухнули на 20%, особенно в феврале-марте 25, и прошу заметить, еще не видно эффекта падения цены, которое было на прошедшей неделе.

НЕнефтегазовые доходы. Здесь тоже все плохо у них. В начале 24-го года они росли на +85%, а со второго полугодия-24 начался четкий тренд снижения темпа роста с +37% до +10% в марте-25. При инфляции в 10,4%. Это значит, что по факту, нет никакого роста.

А случилось именно то, о чем много-много раз писали. Они сами грохнули невоенную часть экономики. Сначала они начали переманивать трудовые ресурсы в оборонку. Далее из-за бешеных выплат разогнали инфляцию, которую начали тушить повышением ключевой ставки. После чего стоимость кредитов выросла до 24-30% Одновременно все льготные кредиты начали резать. Последствия оказались ожидаемыми. Гражданский сектор начал заваливаться. Посыпалось строительство, перевозки, часть добычи полезных ископаемых и т.д. И тут оказалось, что и налоговые поступления поплыли — сюрпрайз. Даже несмотря на повышение ставок налогов !

А дальше случилось БИНГО. Упали поступления от нефтяных и НЕнефтяных доходов. Это прямо ДЖЕКПОТ.

Прелесть этих данных — что они с высокой долей вероятности максимально достоверные из всего блока российских данных. Это не ВВП, который можно крутить как угодно и пересматривать 4 раза в год, причем постоянно его повышая. Нет. Эти данные лучше всего показывают состояние российской экономики.

А она уверенно летит под откос!!!

Продолжим. Гос.долг.

Это вообще моя любимая тема. Бестолковое наращивание займов ожидаемо привело к росту денежной массы, которая взвинтила инфляцию, ну а далее ЦБ РФ стал в пожарном порядке тушить, задрав ключевую ставку до 21%, что привело к бешеному росту расходов на обслуживание, которые составили +42% в 4 квартале 24-го и +44% в 1 квартале 25-го.

Дальше — еще интереснее. Есть еще 9 трлн. ипотечных кредитов и 5 трлн. льготных кредитов для бизнеса, которые государство должно субсидировать. Расходы на весь этот праздник жизни за год для бюджета составят 5 триллионов рублей, что составляет почти 13% всех доходов.

Самый прикол в том, что доходы бюджета падают, а расходы на обслуживание обязательств растут на +44% в год. Это все может привести только к одному исходу — ДЕФОЛТУ.

Можно, конечно, опять наращивать госзаймы, но это еще больше раскрутит инфляцию, которую они и так не могут остановить. А самое хреновое для них, что бюджетный импульс уже не дает фискального роста поступлений. Все. Поздно. Поезд ушел. Ну, это логично, потому что деньги надо вкладывать в развитие, а не в топку войны, где деньги сгорают.

В данной ситуации разумным будет остановка войны. Но разум давно покинул Россию. Поэтому я жду, что они, как паровоз, на всей скорости просто раз…бутся о бетонную стену вдребезги с воплями и соплями. Надеюсь это случится скоро. Падение будет ускоряться. Гойда!!!!

Евгений Истребин «Фокус»

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