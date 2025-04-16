Жительнице Бреста пришлось «воскрешать» себя через суд 16.04.2025, 11:10

Ошибочная запись в загсе привела к серьезным последствиям.

Жительница Бреста обратилась в больницу за медицинской помощью и выяснила, что числится там умершей. Оказалось, загс Брестского горисполкома по ошибке выдал на нее свидетельство о смерти вместо другой женщины, пишет «Зеркало» со ссылкой на прокуратуру.

В ходе разбирательств выяснилось, что в январе 2021 года в Брестскую центральную городскую больницу доставили женщину в состоянии комы второй степени. Она скончалась, не приходя в сознание. Медики записали данные умершей со слов жителей хутора, где забрали пациентку.

Однако оказалось, что по ошибке были указаны данные совершенно другого человека — той самой 57-летней заявительницы, вполне живой. А умершая женщина, как выяснилось позже, была ее соседкой, но не имела родных, поэтому никто не проверил запись о смерти.

Ошибочная запись привела к серьезным проблемам для брестчанки: она не могла получить медицинскую помощь, ведь по документам ее уже не было в живых. При этом она находилась в трудной жизненной ситуации: жила одна, не имела дохода, страдала заболеванием, затрудняющем возможность свободно передвигаться, и не знала, как защитить свои права.

Дело получило ход в конце 2022 года, когда заявительница, чьи данные были записаны в свидетельстве о смерти, обратилась в поликлинику, предъявив при этом паспорт. Оттуда передали информацию в Следственный комитет.

Прокурор подал в суд иск, чтобы аннулировать запись о смерти брестчанки. Суд согласился с этим и постановил немедленно устранить ошибку.

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