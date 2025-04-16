закрыть
16 апреля 2025, среда, 11:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трех белорусов и Mercedes на белорусских номерах задержали в Литве.

  • 16.04.2025, 11:26
Трех белорусов и Mercedes на белорусских номерах задержали в Литве.

Из-за контрабанды сигарет.

Около частного дома в Каунасском районе Литвы 15 апреля пограничники задержали пятерых подозреваемых в соучастии в контрабанде сигарет — двух граждан Литвы и трех белорусов. У них изъяли более трех тысяч пачек сигарет, сообщила Служба охраны госграницы Литвы.

Задержаны 64-летний литовец с женой и трое граждан Беларуси — 39, 57 и 56 лет.

«Все трое белорусов были задержаны при выгрузке контрабандных сигарет из автомобилей на территории усадьбы. Сигареты были привезены на внедорожниках — Audi Q7, зарегистрированном в Литве, и Mercedes Benz с белорусскими номерами. Автомобили были специально приспособлены для перевозки контрабанды — пограничники обнаружили в них потайные отсеки», — рассказали в погранслужбе.

После обыска усадьбы пограничники изъяли 3123 пачки сигарет NZ Gold и Queen Menthol с белорусскими акцизами. На время расследования по факту незаконной реализации акцизных товаров изъяты и оба авто.

Задержанным грозит наказание от штрафа до четырех лет лишения свободы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян Ирина Халип
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников