Трех белорусов и Mercedes на белорусских номерах задержали в Литве. 16.04.2025, 11:26

Из-за контрабанды сигарет.

Около частного дома в Каунасском районе Литвы 15 апреля пограничники задержали пятерых подозреваемых в соучастии в контрабанде сигарет — двух граждан Литвы и трех белорусов. У них изъяли более трех тысяч пачек сигарет, сообщила Служба охраны госграницы Литвы.

Задержаны 64-летний литовец с женой и трое граждан Беларуси — 39, 57 и 56 лет.

«Все трое белорусов были задержаны при выгрузке контрабандных сигарет из автомобилей на территории усадьбы. Сигареты были привезены на внедорожниках — Audi Q7, зарегистрированном в Литве, и Mercedes Benz с белорусскими номерами. Автомобили были специально приспособлены для перевозки контрабанды — пограничники обнаружили в них потайные отсеки», — рассказали в погранслужбе.

После обыска усадьбы пограничники изъяли 3123 пачки сигарет NZ Gold и Queen Menthol с белорусскими акцизами. На время расследования по факту незаконной реализации акцизных товаров изъяты и оба авто.

Задержанным грозит наказание от штрафа до четырех лет лишения свободы.

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