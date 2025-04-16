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Bloomberg: Соглашение о недрах между США и Украиной могут подписать уже на этой неделе

  • 16.04.2025, 11:27
Bloomberg: Соглашение о недрах между США и Украиной могут подписать уже на этой неделе

Вашингтон смягчил требования.

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил в комментарии Bloomberg, что США и Украина приблизились к подписанию соглашения о полезных ископаемых, это может произойти уже на этой неделе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на комментарий Бессента.

«Отвечая на вопрос о состоянии переговоров в понедельник, министр финансов США Скотт Бессент сказал, что Украина выступила с контрпредложением на выходных, и переговоры все еще продолжаются. Мы очень, очень близки», - сказал Бессент в интервью Bloomberg News в Буэнос-Айресе.

«Соглашение может быть подписано уже на этой неделе», - отметил он.

В публикации отмечается, что украинское правительство отказалось от комментариев до подписания соглашения. Белый дом и Министерство финансов США не ответили на запрос о комментариях.

В то же время, по словам представителя Министерства финансов, технические переговоры были очень продуктивными, добавив, что они с нетерпением ждут скорейшего завершения переговоров.

В публикации также говорится, что США смягчили требования по возврату помощи от Украины во время переговоров по соглашению о недрах.

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