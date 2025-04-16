Два россиянина пытались незаконно вывезти из Беларуси картошку 4 16.04.2025, 11:34

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Их остановили прямо на дороге.

В Государственном таможенном комитете (ГТК) Беларуси 15 апреля сообщили о двух попытках незаконного вывоза картофеля из страны. В общей сложности гомельские таможенники совместно с коллегами из российской Федеральной таможенной службы не выпустили из страны 64 тонны картофеля, на которые у российских водителей двух фур не было сопроводительных документов.

Как пояснили в ГТК, две фуры под управлением граждан России остановили прямо в дороге — на участке трассы М-10 в Добрушском районе Гомельской области, во время одного «специальных мероприятий» таможенников. У водителей при себе не было ни обязательных сопроводительных документов, ни сертификатов, подтверждающих безопасность продукции, ни даже разрешения на такой вид грузовых перевозок.

Поскольку на вывоз картошки из Беларуси сейчас действует ограничение (вывозить её можно только по разовым лицензиям МАРТ и по согласованию с местными исполнительными комитетами), в действиях перевозчиков усмотрели нарушения. Гомельская таможня в отношении водителей уже начала административные процессы: по статье 13.12 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси за нарушение порядка транспортировки товаров им может грозить штраф — до 30 базовых величин, то есть до 1260 рублей на сегодняшний день.

Между тем, общая стоимость картошки, которую пытались незаконно вывезти из страны, оценили в 75 тыс. рублей.

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