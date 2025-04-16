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Начальник Херсонской ГВА попал под российский обстрел во время записи обращения

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  • 16.04.2025, 11:38
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Начальник Херсонской ГВА попал под российский обстрел во время записи обращения

КАБы взорвались в Центральном районе города.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко попал под российский артиллерийский обстрел во время записи обращения к гражданам. Об этом свидетельствует видео, обнародованное им в Telegram.

«После попадания КАБов в Центральном районе Херсона попал под обстрел российских террористов. Спасла наша херсонская земля», - отметил Мрочко.

В то же время, начальник Херсонской ОГА лично не пострадал.

Он отметил, что захватническая армия РФ не дает пока полноценно начать ликвидацию последствий обстрела управляемыми авиационными бомбами.

Отдельно Мрочко сообщил, что в больницу доставлен 61-летний мужчина, который получил взрывную травму и осколочное ранение ноги в результате утреннего артобстрела Центрального района.

«Во время российской атаки он был в квартире. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшему», - добавил Мрочко.

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