Начальник Херсонской ГВА попал под российский обстрел во время записи обращения

Начальник Херсонской ГВА попал под российский обстрел во время записи обращения1
- 16.04.2025, 11:38
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КАБы взорвались в Центральном районе города.
Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко попал под российский артиллерийский обстрел во время записи обращения к гражданам. Об этом свидетельствует видео, обнародованное им в Telegram.
«После попадания КАБов в Центральном районе Херсона попал под обстрел российских террористов. Спасла наша херсонская земля», - отметил Мрочко.
В то же время, начальник Херсонской ОГА лично не пострадал.
Он отметил, что захватническая армия РФ не дает пока полноценно начать ликвидацию последствий обстрела управляемыми авиационными бомбами.
Отдельно Мрочко сообщил, что в больницу доставлен 61-летний мужчина, который получил взрывную травму и осколочное ранение ноги в результате утреннего артобстрела Центрального района.
«Во время российской атаки он был в квартире. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшему», - добавил Мрочко.