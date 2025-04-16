Еще один микрорайон Минска ожидают серьезные перемены

Еще один микрорайон Минска ожидают серьезные перемены4
- 16.04.2025, 11:47
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Тут снесут весь частный сектор и построят метро.
Администрация Ленинского района столицы проводит общественное обсуждение по реконструкции обширной территории между улицей Маяковского и железной дорогой — от Аранской до Камвольного комбината. Как выяснил Realt, там планируется снести весь примыкающий к «железке» частный сектор и построить станцию метро.
Общая площадь этой территории — 193 гектара. На участке между ул. Аранской и Денисовской предлагается до 2028 года снести все частные дома, которые находятся вдоль железной дороги и рядом.
Сохранят только два коттеджа на ул. Надеждинской, 32 и 52. Там сейчас находятся офисы, поэтому эти дома переведут в нежилой фонд. Зато снесут офисное здание на Надеждинской, 36, металлические кооперативные гаражи и еще ряд строений.
На участке от Денисовской до Камвольного комбината частный сектор вдоль железной дороги в районе ул. Либаво-Роменской, Роменской и Партизанской планируют снести до 2030 года.
В этом районе сделают буферную зону для защиты многоэтажной застройки от шума, создаваемого железнодорожным транспортом, построят новую школу. А рядом с железнодорожной станцией «Минск-Южный» появится крупный пересадочный узел. В том числе на ул. Великоморской построят станцию метрополитена.
В последнее время городские власти объявили о сносе частного сектора в нескольких местах Минска. Например, возле микрорайона «Минск-Мир» и ул. Железнодорожной. Возможно, это связано с дефицитом свободной земли под застройку в городе.