Культовый британский спорткар 90-х возвращается на рынок в необычном формате 16.04.2025, 11:57

Знаменитую спортивную модель превратили в оригинальный кроссовер.

Lotus Elise первого поколения вернут в производство. Знаменитую спортивную модель превратили в оригинальный кроссовер.

О возрожденном британском спорткаре рассказали на сайте Autoevolution.

Вернуть на рынок Lotus Elise решил фотограф Джордж Уильямс из Великобритании. Он создал стартап Get Lost (потеряться, исчезнуть), а авто назвали Project Safari.

Спортивный Lotus Elise S1 получил большие внедорожные шины с расширителями арок, а его клиренс увеличили на 100 мм. Кроме того, появились дополнительные фары и вся оптика стала светодиодной. Добавили воздухозаборник на крыше и нишу для запасного колеса, а сзади установили более крупный заостренный спойлер.

В салоне Lotus Elise установили новые спортивные сиденья. В отделке использовали кожу и твид.

Для Lotus Elise Project Safari готовят полностью новый силовой агрегат, однако его подробности пока держат в секрете. Известно лишь, что двигатель будет бензиновым.

Кроме того, кроссовер Lotus Elise получил самоблокирующийся дифференциал, новую усиленную подвеску и гидравлический «ручник». Днище прикрыли металлической защитой.

Новый Lotus Elise Project Safari планируют изготавливать небольшими партиями на заказ. Производство стартует до конца года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com