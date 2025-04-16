Индия решила заменить Россию на рынке оружия 16.04.2025, 12:07

2,308

Один из первых успехов Индии — Армения.

Сокращение поставок российского оружия на мировой рынок на 64% за последние пять лет открыли новые возможности для Индии. Премьер-министр Индии Нарендра Моди хочет превратить страну в глобальную фабрику не только по производству iPhone, но и оружия. С высокой долей вероятности Индия будет отбирать рынок у России и продавать ее традиционным клиентам снаряды, ракеты, вертолеты и военные корабли. В своей стратегии экспорта Дели ориентируется на страны Африки, Южной Америки и Юго-Восточной Азии, пишет The Moscow Times.

В рамках программы по расширению продаж оружия Индия планирует направить не менее 20 новых военных атташе в свои посольства к марту 2026 года. Атташе уже находятся в Алжире, Марокко, Гайане, Танзании, Аргентине, Эфиопии и Камбодже. Многие из этих стран имеют большую историю закупок советской и российской военной техники, которая отличается от стандартов НАТО. Крупным поставщиком в Африку с 2020 по 2024 годы была Россия, и, по данным SIPRI, на ее долю приходится 21% импорта. Алжир — один из крупнейших клиентов России и получал из нее около 48% своего оружия. «Рособоронэкспорт» не стал комментировать планы Индии и сослался на переговоры о совместном производстве с ней и поставки в третьи государства, «дружественные России».

Один из первых успехов Индии — Армения, где с прошлого года находится индийский военный атташе. Индия уже подорвала монополию России на поставки вооружения Армении, последняя заявила, что не может полагаться на Москву. Согласно данным SIPRI, в период с 2022 по 2024 год Индией было продано 43% оружия, импортированного Арменией, по сравнению с почти нулевым объемом в период с 2016 по 2018 год.

Поворотным моментом стал украинский конфликт, по словам индийского чиновника, отвечающего за рост экспорта оружия. Запасы из западных арсеналов поставлялись Киеву, а российские заводы производят боеприпасы для собственных нужд. Это заставило другие страны, которые исторически полагались на Вашингтон и Москву, искать альтернативы, такие как Индия.

Планы Индии, о которых стало известно агентству Reuters, предполагают беспрецедентные усилия правительства по привлечению и финансированию иностранных покупателей в условиях мирового перевооружения. Индия расширяет возможности импорта с помощью государственного Экспортно-импортного банка (EXIM). Он предоставляет долгосрочные и недорогие кредиты клиентам, чьи политические или кредитные риски могут ограничивать доступ к обычному финансированию, рассказали Reuters два индийских чиновника. По словам четырех чиновников, Дели готовится к расширению поставок — начал организовывать встречи между иностранными делегациями и ее оружейными подрядчиками для демонстрации техники, например боевых вертолетов.

В 2023-2024 финансовом году Индия произвела оружия на $14,8 млрд — это на 62% больше, чем в 2020 году. Правительство Моди поставило цель удвоить экспорт вооружений и оборудования до $6 млрд к 2029 году. Оно надеется, что продажи выйдут за рамки боеприпасов, стрелкового оружия и оборудования, которые в настоящее время составляют большую часть военного экспорта страны. По словам двух индийских источников, Индия может производить 155-миллиметровые артиллерийские снаряды по цене от $300 до $400 за штуку, в то время как европейские аналоги продаются дороже $3000.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com