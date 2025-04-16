Трейдеры снова в шоке от торговых войн Трампа 5 16.04.2025, 12:15

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Фото: AP

Золото обновило рекорд.

Золото выросло до нового максимума после того, как президент США Дональд Трамп распорядился провести расследование, которое может открыть новый фронт в глобальной торговой войне.

Об этом сообщает Bloomberg.

Слиток подорожал 16 апреля на 2% до 3 297 долларов за унцию, за унцию, превзойдя предыдущий исторический максимум, установленный накануне.

Трейдеры снова в шоке от множества новостей о тарифах, поскольку Трамп начал расследование необходимости пошлин на критически важные минералы.

В этом году драгоценный металл вырос более чем на 20% и достиг серии рекордных максимумов, поскольку эскалация торговой войны порождает беспокойство по поводу возможной глобальной рецессии, а инвесторам сложно занять долгосрочные позиции из-за непредсказуемости объявлений Вашингтона о тарифах.

Трамп призвал Китай связаться с ним, чтобы начать торговые переговоры после того, как Пекин приказал авиакомпаниям не принимать дальнейшие поставки самолетов Boeing Co.

Администрация США также объявила на этой неделе о расследованиях импорта полупроводников и фармацевтической продукции, после введения отраслевых тарифов на сталь и алюминий, автомобили и автомобильные детали. Она также заявила, что ведет переговоры с десятками других торговых партнеров о снижении торговых барьеров в обмен на освобождение от более высоких пошлин.

Прогноз цен на золото

Ведущие банки сохраняют оптимизм относительно перспектив золота в ближайшие кварталы, поскольку инвесторы увеличивают активы в обеспеченных золотом биржевых фондах, а центральные банки продолжают накапливать металл. Goldman Sachs прогнозирует, что цены вырастут до 4000 долларов за унцию к середине 2026 года.

«Борьба за власть между крупными странами продолжится», - сказал Лучен Ван, аналитик компании Galaxy Futures из Шанхая. «Привлекательность золота как актива-убежища означает, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе его стоимость, скорее всего, вырастет, чем упадет».

Трейдеры также делают ставку на то, что в этом году Федеральная резервная система понизит ставку как минимум трижды. Смягчение денежно-кредитной политики в целом позитивно для драгоценного металла.

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