Сколько стоит отправить детей в лагерь? 5 16.04.2025, 12:19

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Средняя цена путевки на отдых может впечатлить.

В Беларуси в среднем стоимость путевки в круглосуточные, стационарные, загородные детские лагеря составит примерно 675 рублей.

Некоторые родители могут сэкономить до 90% стоимости путевки, отправляя детей в летний лагерь. Об этом рассказал замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, пишет БелТА.

Дешевле всего путевка обойдется для неполных, малообеспеченных, многодетных семей и для тех, у кого подрастают дети-инвалиды.

По понятным причинам больше всего льгот также у детей-сирот.

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