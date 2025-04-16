Сколько стоит отправить детей в лагерь?5
- 16.04.2025, 12:19
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Средняя цена путевки на отдых может впечатлить.
В Беларуси в среднем стоимость путевки в круглосуточные, стационарные, загородные детские лагеря составит примерно 675 рублей.
Некоторые родители могут сэкономить до 90% стоимости путевки, отправляя детей в летний лагерь. Об этом рассказал замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, пишет БелТА.
Дешевле всего путевка обойдется для неполных, малообеспеченных, многодетных семей и для тех, у кого подрастают дети-инвалиды.
По понятным причинам больше всего льгот также у детей-сирот.