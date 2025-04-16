закрыть
16 апреля 2025, среда, 13:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минувшей ночью в небе над Литвой можно было наблюдать полярное сияние

  • 16.04.2025, 12:24
Минувшей ночью в небе над Литвой можно было наблюдать полярное сияние
Elta

Ради такой красоты можно было не спать.

12-13 апреля на поверхности Солнца был зафиксирован двойной выброс плазмы, поэтому службы информировали о сильной геомагнитной буре и полярном сиянии, которое будет видно и в Литве.

Прогноз сбылся – в ночь на среду можно было увидеть полярное сияние, пишет delfi.lt.

Его запечатлел фотограф Ричардас Андрюсшка. Ради такой красоты можно было не спать.

Полярное сияние сфотографировал в Юрбаркском районе и Аудрюс Антанайтис. В Литве в последнее время полярное сияние стало частым явлением.

Elta
Delfi
ELTA / Julius Kalinskas
Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян Ирина Халип
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников