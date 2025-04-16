Минувшей ночью в небе над Литвой можно было наблюдать полярное сияние
- 16.04.2025, 12:24
Ради такой красоты можно было не спать.
12-13 апреля на поверхности Солнца был зафиксирован двойной выброс плазмы, поэтому службы информировали о сильной геомагнитной буре и полярном сиянии, которое будет видно и в Литве.
Прогноз сбылся – в ночь на среду можно было увидеть полярное сияние, пишет delfi.lt.
Его запечатлел фотограф Ричардас Андрюсшка. Ради такой красоты можно было не спать.
Полярное сияние сфотографировал в Юрбаркском районе и Аудрюс Антанайтис. В Литве в последнее время полярное сияние стало частым явлением.