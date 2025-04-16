«Это уже беспредел»: белорус из автопарка решил бороться за справедливость 3 16.04.2025, 12:30

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У водителя высчитывают из зарплаты за «перерасход топлива», хотя он работает на электробусе.

Белорус Александр Герасимчик, который работает в автопарке, пожаловался в TikTok, что у него несколько месяцев высчитывают из зарплаты деньги за перерасход горючего. При этом мужчина утверждает, что с середины февраля работает на электробусе.

Мужчина показал три расчетника за январь-март. В январском за перерасход топлива ему насчитали 24,36 рубля и 187,88 рубля — «за ущерб в пользу АП (видимо, автопарка. — Прим. ред.)» В февральском — 156,56 рубля, за март уже 213,20 рубля.

«Помогите, пожалуйста, восстановить справедливость. Эта, бл*, несправедливость надоела уже просто-напросто», — говорит мужчина.

Он отмечает, что в каждом месяце у него «высчитывают за соляру», в том числе за март, хотя с 15 февраля и в течение всего прошлого месяца он работал на электробусе. Работает мужчина в автопарке № 18 ОАО «Миноблавтотранс».

«Это уже беспредел полностью. Люди, помогите распространить — это уже ни в какие ворота. Каждый месяц высчитывают за дизтопливо. Говорю: если я ворую — подайте на меня в суд. «Нет, ты не воруешь — у тебя пережог», — возмущается белорус.

За сутки под роликом набралось более 300 комментариев, среди них такие:

«Да не переживай, в следующем месяце высчитают за электричество».

«Не паникуй, иди в прокуратуру!»

«В любом автопарке такая ерунда. А вот электробус и высчитать за дизтопливо — это трэш. Может, в прокуратуру?»

«На каждой работе в Беларуси что-то высчитывают с работяги. Смысл там работать?»

«Вы, парни, брали, берете и будете брать топливо. В каждом парке солярку продают все автобусники». — «Где ее брать ему, если он на электробусе ездит?»

«Работала в автопарке. Удержание из зарплаты за перерасход топлива идет месяцем позже! В феврале вы на каком автобусе работали? Все можно выяснить в администрации автопарка. Если нет — идите в суд!»

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