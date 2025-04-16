Бельгия выделяет Украине 150 млн евро 16.04.2025, 12:35

На восстановление и поддержку критической инфраструктуры.

Украина получит от Бельгии 150 млн евро финансовой помощи. Деньги пойдут на восстановление и поддержку критической инфраструктуры, подготовку к зиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Как отмечается, в Украине стартовал масштабный проект международной технической помощи - «Бельгийская инициатива поддержки восстановления Украины» (BE-Relieve Ukraine). Его реализует бельгийское правительство через агентство по развитию Enabel.

Заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук пояснил, что этот проект - это не только техническая помощь, это партнерство между Украиной и Бельгией в сфере восстановления.

Бельгийская инициатива продлится до конца 2028 года. За это время Украина получит от Бельгии 150 млн евро. Среди участников проекта - Черниговская и Киевская области, а также город Киев.

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