Картошка становится россиянам не по карману 1 16.04.2025, 12:45

Оптовые цены на картофель в РФ подскочили почти на 300%.

Вопреки действиям властей по поддержке российских производителей продуктов и ограничению экспорта отдельных товаров, а также отмене пошлин на импорт, удорожание картофеля в стране не останавливается. С апреля 2024-го по апрель 2025 года рост оптовых цен на картофель в России превысил 280% — с 11,4 до 42,4 рубля за килограмм без учета НДС. Об этом сообщает news.ru со ссылкой на экспертов аналитического аграрного «АБ-Центра».

В то же время канал Proeconomics указывает, что в мире средняя стоимость оптовой продажи картофеля составляет 17,5 евроцента за кг (примерно 17 рублей) — в два с лишним раза дешевле, чем в РФ. Розничные же цены овоща в российских магазинах, по данным «АБ-Центра», за год взлетели более чем на 150%. Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов со ссылкой на Росстат сообщал, что с декабря 2023-го по декабрь 2024 года картофель в рознице подорожал на 92% — с 28 до почти 57 рублей за кг.

Оптовые цены растут почти на все виды овощной продукции. Например, стоимость лука за год взлетела с 16 до 28,5 рубля, свеклы — с 19,7 до 26,2 рубля, капусты — с 19,8 до 30,4 рубля, следует из подсчетов аналитиков. Только морковь подорожала «незначительно»: с 19,9 рубля в начале апреля 2025 года против 19,4 рубля год назад.

Лишь за неделю с 1 по 7 апреля, по данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию в России в среднем увеличились на 0,9%. Больше всего подорожал картофель — на 4,3%. Далее идут свекла столовая (+3,6%), капуста белокочанная (+2,3%), морковь (+1,6%), лук репчатый (+0,7%), помидоры и яблоки (+0,5%).

Чернышов в начале апреля в письме к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову на фоне рекордного удорожания картофеля предложил ввести временное ограничение цен на него. «Картофель иногда называют вторым хлебом, поэтому серьезные колебания цен на этот социально значимый продукт ощутимо повышает нагрузку на бюджет миллионов семей. Это создает угрозу продовольственной безопасности, особенно для малоимущих граждан», — написал он.

В минувшем году урожай картофеля в стране резко сократился: если в 2023-м собрали 8,5 млн т плода, то в 2024-м –7,3 млн т.

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