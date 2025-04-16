Зачем Нарышкин приезжал в Беларусь? 16.04.2025, 12:50

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Сергей Нарышкин

Политолог раскрыл планы Москвы.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил Минск. Информация о его встрече с Александром Лукашенко была весьма скромной и краткой. Из этого трудно сделать какие-либо выводы о цели визита. Скорее всего, никаких особых заданий не было. Обычная поездка на территорию, которую Москва считает своей зоной контроля. Для проверки лояльности местного руководства и очередной демонстрации российской воинственности Западу, пишет в авторской колонке на «Радыё Свабода» политический обозреватель Валерий Карбалевич.

Стоит отметить, что визиты в Минск высокопоставленных российских чиновников сопровождаются некоторыми демонстративными жестами и угрозами в адрес Европы. В мае прошлого года Владимир Путин приезжал в Минск, чтобы обсудить планы применения тактического ядерного оружия. В декабре 2024 года президент России посетил белорусскую столицу, чтобы подписать Соглашение о гарантиях безопасности между Беларусью и Россией и объявить о планах размещения в Беларуси новейшего российского ракетного комплекса «Орешник».

Вот Нарышкин прибыл и рассказал белорусским государственным СМИ об агрессивных планах НАТО, которые якобы реализуются в Польше и странах Балтии. И традиционно в их адрес высказывались угрозы. Все как обычно, в традициях последних лет.

Директор Службы внешней разведки также обсудил войну на Украине. И он очень жестко, без всякой дипломатии сформулировал условия, при которых Россия готова к перемирию. Если Путин формулирует их достаточно мягко, называя «нюансами», то Нарышкин говорит прямо, в общих чертах:

«Условия мирного соглашения предусматривают, конечно, безъядерный, нейтральный статус Украины, демилитаризацию и денацификацию украинского государства <…>. Украина также должна безоговорочно признать суверенитет России и нынешние территориальные границы Российской Федерации».

Проще говоря, Москва готова к перемирию только при условии капитуляции Украины. Какое недипломатичное послание Дональду Трампу.

В этом и заключается смысл использования Россией «белорусского балкона» — погрозить кулаком соседям Беларуси. И в то же время полностью вовлечь послушного союзника в свою военную политику и геополитический конфликт с Западом.

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