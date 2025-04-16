Трамп дотянулся и до виноделов 16.04.2025, 12:53

Пошлины США обрушили мировое потребление вина до 60-летнего минимума.

Потребление вина в мире достигло рекордно низкой отметки за последние 60 лет на фоне экономических и геополитических факторов.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Международной организации виноградарства и виноделия (OIV). Как говорится в материале, падение потребления вина вызвало опасения по поводу новых рисков, связанных с тарифами США.

Международная организация винограда и вина (OIV) заявила, что продажи в 2024 году упали на 3,3% по сравнению с предыдущим годом до 214,2 млн гектолитров. OIV, чей отчет был основан на правительственных данных, заявила, что это будет самый низкий показатель продаж с 1961 года, когда продажи составляли 213,6 млн гектолитров. Производство также находится на самом низком уровне за последние 60 лет, упав на 4,8% в 2024 году до 225,8 млн гектолитров.

Согласно данным исследования, в 2024 году объемы продажи вина составили 214 млн гектолитров, что на 3,3 процентных пункта меньше, чем в 2023 году. Кроме того, в OIV сообщают, что уже четвертый год в мире сокращается площадь виноградников и составляет 7,1 млн га. Производство вина в 2024 году уменьшилось почти на 5 п.п. по сравнению с 2023 годом и достигло самого низкого показателя более чем за 60 лет.

По данным организации, лидером по производству вина в 2024 году была Италия, на втором месте — Франция, на третьем — Испания. В топ-5 также входят США и Аргентина.

Руководитель статистики OIV Джорджио Дельгроссо заявил, что винная промышленность пострадала от идеального шторма, поскольку проблемы со здоровьем снижают потребление во многих странах, а экономические факторы усугубляют проблемы.

«Помимо краткосрочных экономических и геополитических потрясений, важно учитывать структурные долгосрочные факторы, также способствующие наблюдаемому снижению потребления вина», — говорится в годовом отчете IOV.

OIV заявил, что сейчас потребитель платит примерно на 30% больше за бутылку, чем в 2019—2020 годах, а общее потребление с тех пор упало на 12%.

В Соединенных Штатах, крупнейшем в мире рынке вина, потребление упало на 5,8% до 33,3 млн гектолитров.

Дельгроссо заявил, что тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут стать «еще одной бомбой» для винной промышленности.

Продажи в Китае остаются ниже уровня, существовавшего до COVID. В Европе, на которую приходится почти половина мировых продаж, потребление упало на 2,8% в прошлом году. Во Франции, одном из основных мировых производителей, в прошлом году было потреблено на 3,6% меньше вина. Испания и Португалия были среди редких рынков, где потребление выросло.

OIV заявила, что производство пострадало от экстремальных природных условий, таких как количество осадков выше среднего в некоторых регионах и засухи в других.

Италия была крупнейшим производителем в мире с 44 млн гектолитров, в то время как производство Франции упало на 23% до 36,1 млн гектолитров, самого низкого уровня с 1957 года.

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