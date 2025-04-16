Почему петухи кукарекают по утрам? 4 16.04.2025, 13:02

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Это никак не связано с солнцем.

Утром по всему миру звучат крики петухов. Задумывались ли вы, почему так происходит? А вот ученые провели уже несколько исследований и определили точную причину, пишет IFLscience.

Почему петухи кукарекают утром?

Предрассветное «кукареку» тесно связано с социальной иерархией и доминированием.

Исследование 2015 года, проведенное Национальным институтом фундаментальной биологии в Японии, показало, что петух с самым высоким рангом имеет приоритет, чтобы первым прокричать в начале дня.

Установлено, что куры — социальные животные с удивительно строгой иерархией. Именно этот утренник крик показывает, кто вожак в курятнике. Поддержание ранга необходимо для гармонии в стае.

Исследователи внимательно наблюдали за группой из четырех самцов и заметили систематическое правило в порядке кукареканий каждое утро: петух с самым высоким рангом всегда кукарекает первым, за ним следуют петухи со вторым, третьим и четвертым рангом.

Другое исследование, опубликованное в 1995 году исследователями из США, пришло к аналогичным выводам. Тогда ученые установили, что «крик петухов может потенциально функционировать как сигнал статуса».

К слову, кукареканье совсем не связано с солнцем. Петухи кричат, ориентируясь на свой внутренний циркадный ритм, а не внешние факторы. Именно потому они кукарекают даже в кромешной тьме.

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