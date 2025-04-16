закрыть
16 апреля 2025, среда, 13:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусские пограничники задержали нарушителей с аэростатом и газовыми баллонами

  • 16.04.2025, 13:08
Белорусские пограничники задержали нарушителей с аэростатом и газовыми баллонами

Инцидент произошел под Гродно.

Гродненские пограничники задержали двух граждан Беларуси с аэростатом и газовыми баллонами, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Инцидент произошел 15 апреля в районе одного из садоводческих товариществ Гродненского района. Нарушители были задержаны военнослужащими на основании оперативной информации.

На месте задержания сотрудники нашли 24 газовых баллона и аэростатический шар. Все предметы изъяты и доставлены в подразделение для дальнейшей проверки.

Как отмечают в Госпогранкомитете, в настоящее время проводится разбирательство для установления всех обстоятельств происшествия.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян Ирина Халип
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников