Белорусские пограничники задержали нарушителей с аэростатом и газовыми баллонами
- 16.04.2025, 13:08
Инцидент произошел под Гродно.
Гродненские пограничники задержали двух граждан Беларуси с аэростатом и газовыми баллонами, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.
Инцидент произошел 15 апреля в районе одного из садоводческих товариществ Гродненского района. Нарушители были задержаны военнослужащими на основании оперативной информации.
На месте задержания сотрудники нашли 24 газовых баллона и аэростатический шар. Все предметы изъяты и доставлены в подразделение для дальнейшей проверки.
Как отмечают в Госпогранкомитете, в настоящее время проводится разбирательство для установления всех обстоятельств происшествия.