Белорусские пограничники задержали нарушителей с аэростатом и газовыми баллонами 16.04.2025, 13:08

Инцидент произошел под Гродно.

Гродненские пограничники задержали двух граждан Беларуси с аэростатом и газовыми баллонами, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Инцидент произошел 15 апреля в районе одного из садоводческих товариществ Гродненского района. Нарушители были задержаны военнослужащими на основании оперативной информации.

На месте задержания сотрудники нашли 24 газовых баллона и аэростатический шар. Все предметы изъяты и доставлены в подразделение для дальнейшей проверки.

Как отмечают в Госпогранкомитете, в настоящее время проводится разбирательство для установления всех обстоятельств происшествия.

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