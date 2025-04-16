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Глава СБУ рассказал о судьбе китайских пленных

  • 16.04.2025, 13:23
Глава СБУ рассказал о судьбе китайских пленных

Совет Координационного штаба принял ряд организационных решений.

Следователи СБУ проводят все необходимые процессуальные действия с военнопленными, в том числе из КНР, которые воевали в составе российской армии и были взяты в плен силами обороны. Украина готова обменять этих военнопленных на своих защитников, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

В пресс-службе СБУ добавили, что для более эффективной и слаженной работы Совет Координационного штаба принял ряд организационных решений. В частности, была согласована работа региональных групп, в частности, предательства Крыма, которые заработают на местах в ближайшее время. В то же время нормировано продолжение работы и центров поддержки для родственников пленных, которые недавно заработали во Львове, Виннице, Николаеве и Харькове.

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