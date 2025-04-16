Журналисту Анджею Почобуту сегодня исполнилось 52 года 1 16.04.2025, 13:31

Анджей Почобут

Уже пятый свой день рождения он встречает в тюрьме.

Гродненского журналиста и члена правления Союза поляков в Беларуси Анджея Почобута задержали 25 марта 2021 года – на беларусский День Воли. С тех пор он находится за решеткой.

Анджею Почобуту 16 апреля исполнилось 52 года, он женат, имеет дочь и сына. Почобут – журналист, член непризнанного властями Беларуси Союза поляков. Работал над темами, связанными с историей спецслужб СССР, антисоветским сопротивлением в Западной Беларуси и Армией Крайовой, пишет «Белсат».

Его публикации выходили в независимых гродненских газетах «Пагоня», «День» и «Местное время», а также в «Народнай волі» и еженедельнике Союза поляков Głos znad Niemna. Почобут редактировал журнал объединения Magazyn Polski na Uchodźstwie, был корреспондентом польских СМИ Gazeta Wyborcza и Radio Wnet.

Анджея Почобута задержали 25 марта 2021 года в Гродно по так называемому «польскому делу» вместе с другими активистами Союза поляков Беларуси.

За статью о нападении СССР на Польшу в сентябре 1939 года Почобута обвинили в «разжигании вражды по национальному признаку». В публикации он назвал агрессией нападение СССР на Польшу 17 сентября 1939 года. Также в материалах уголовного дела фигурировали заявления журналиста в защиту польского меньшинства в Беларуси, статья о подавлении белорусских протестов в 2020 году и текст от 2006 года об одном из командиров польского антикоммунистического подполья на Гродненщине.

Разбирательство по его делу неоднократно переносили, в результате процесс начался спустя почти два года – 16 января 2023 года в Гродненском областном суде. Сторона прокуратуры настояла, чтобы заседания проходили в закрытом режиме.

8 февраля 2023 года судья Дмитрий Бубенчик признал Почобута виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима за «разжигание вражды» и «призывы к действиям в ущерб Беларуси». В 2022 году КГБ Беларуси внес Почобута в «список террористов».

У Почобута серьезные проблемы со здоровьем, при этом политзаключенного помещали в карцер и ШИЗО. Журналисту практически блокируют доступ к письмам, особенно на польском языке.

Все это время освободить журналиста пыталась польская дипломатия. Его освобождение – одно из условий открытия пограничного перехода «Бобровники». Но пока все безуспешно.

Напомним, что в 2024 году Анджей Почобут стал почетным гражданином Варшавы.

Решение о присвоении Анджею Почобуту звания почетного гражданина было единогласно принято на 6-й сессии Рады Варшавы 20 июня.

Инаугурационная церемония состоялась 31 июля во время торжественной сессии Рады Варшавы 31 в Главном зале Варшавской Политехники.

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