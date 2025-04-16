Глава JPMorgan рассказал, как действия Трампа могут отразится на авторитете США 4 16.04.2025, 13:44

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Ведущий американский банкир Джейми Даймон призвал США и Китай к переговорам.

Торговая война, развязанная Дональдом Трампом, может подорвать доверие финансовых рынков к США, предупредил Джейми Даймон, глава JPMorgan Chase, в интервью Financial Times. Он призвал Вашингтон к сотрудничеству с Китаем.

Даймон отметил, что США остаются надежным убежищем благодаря своему процветанию, верховенству закона, экономическому и военному могуществу. Однако экономическое преимущество Америки может оказаться под угрозой из-за попыток президента изменить мировую торговлю.

«Эта неопределенность усложняет ситуацию. Поэтому вы будете читать об этом без остановки, пока, надеюсь, эти пошлины и торговые войны не утихнут и не прекратятся, чтобы люди могли сказать: Я могу положиться на Америку», — сказал Даймон.

Он призвал США и Китай к сотрудничеству: «Я не думаю, что сейчас есть какое-то взаимодействие... Не нужно ждать год. Оно может начаться завтра».

«Мы должны быть осторожны. Я не думаю, что кто-то должен считать, что у него есть божественное право на успех, и поэтому не беспокоиться об этом», — добавил Даймон.

Даймон, почти два десятилетия руководящий крупнейшим банком США, считается едва ли не самым влиятельным человеком на Уолл-стрит. На прошлой неделе Трамп процитировал предупреждение Даймона о том, что пошлины могут привести экономику к рецессии, когда решил приостановить действие большинства «зеркальных» тарифов, что помогло успокоить рынок.

«Когда они объявили о пошлинах на «день освобождения», они сильно отличались от того, что ожидали люди. Они были намного выше, чем ожидали люди. И это шокировало систему. Глобальную систему, а не только в Соединенных Штатах», — сказал Даймон.

«Я думаю, что мы должны четко понимать, чего мы пытаемся добиться [пошлинами]. И я также считаю, что мы должны делать это вместе с союзниками... Я бы хотел в конце концов вести переговоры с Европой, Великобританией, Японией, Кореей, Австралией, Филиппинами и иметь очень прочные экономические отношения», — сказал Даймон.

10 апреля 2025 года правительство США объявило о повышении «зеркальных» пошлин на экспортируемые в США китайские товары до 145%. В ответ с 12 апреля Китай повысит свои пошлины на американские товары с 84% до 125%.

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