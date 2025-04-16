Что поможет повысить или понизить кровяное давление

Что поможет повысить или понизить кровяное давление1
- 16.04.2025, 13:58
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Названы полезные продукты.
Безусловно, любые аномалии в давлении – как слишком высокое, так и слишком низкое – это не очень хороший признак. И обязательно нужна консультация врача. Но не всегда врачи за время приема могут рассказать о продуктах, которые могут помочь гипотоникам или гипертоникам, об этом пишет «КП».
— Между тем, коррекция рациона — один из эффективных способов нормализации давления, - отмечает, врач-эндокринолог Зухра Павлова. – Разумеется, ни в коем случае нельзя забывать про препараты, назначенные врачом (особенно если речь о гипертонии). А если у вас есть проблемы с высоким давлением, но у врача вы еще не были, срочно исправляйте ситуацию! Бьющая под давлением в стенки сосудов кровь постепенно разрушает и сосуды, и мозг. Таблетки от давления обычно недорогие, но принимать их, скорее всего, придется пожизненно. Но это небольшая плата за долгие годы в окружении близких людей.
Ну и помимо препаратов, поможет добавление в рацион полезных продуктов:
Продукты для снижения давления
1. Листовая зелень.
Капуста, шпинат, капуста кале и другие зеленые листовые овощи богаты калием, который помогает сбалансировать уровень натрия, способствующего повышению кровяного давления.
2. Ягоды.
Клубника, черника и малина содержат много антиоксидантов, особенно флавоноидов.
3. Цельнозерновые продукты.
Полезны для сердца, сосудов и кишечника. Содержат растворимую клетчатку, которая не только улучшает здоровье сердца, но и снижает уровень холестерина.
4. Бананы.
Отличный источник калия, который помогает сбалансировать уровень натрия в организме. В небольшом количестве (то есть половинка в день после завтрака или обеда) бананы уменьшают риск преждевременной смерти у людей с артериальной гипертензией почти на 30%.
5. Жирная рыба.
Жирная морская рыба богата жирными кислотами омега-3, которые способны уменьшить воспаление и снизить кровяное давление. Это анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось, сардины и т.д.
6. Свекла.
Содержит природные вещества нитраты, которые помогают расслабить кровеносные сосуды и улучшить кровоток.
7. Чеснок.
Способен повышать уровень оксида азота, который помогает расслаблять кровеносные сосуды.
8. Фасоль и бобовые.
Чечевица, нут, черная фасоль, адзуки (разновидность фасоли, распространенной в Югов-Восточной Азии), маш и другие. Все они - отличные источники клетчатки и растительного белка. Употребление бобовых снижает систолическое и диастолическое артериальное давление.
9. Орехи и семена.
Отличный источник полезных жиров с небольшим содержанием белка и клетчатки. Но есть их много не стоит – не более 30 граммов (примерно горсть) различных орехов в день. Как и в случае с остальными продуктами придерживаемся умеренности.
Топ продуктов для повышения давления
- Если говорить о продуктах, которые реально способны повысить давление, то они, чаще всего с большим количеством соли, поэтому с ними нужно быть аккуратнее: их увеличение в рационе может негативно повлиять на здоровье при наличии других заболеваний, - отмечает доктор Павлова. - И, конечно, лучше проконсультироваться с врачом насчет изменений в рационе.
Какие продукты помогают повысить давление:
1. Продукты с умеренно повышенным содержанием соли:
- Сыр (особенно твердые сорта).
- Оливки, маслины.
- Слабосоленая рыба (сельдь, лосось).
- Соленые орехи.
2. Продукты, богатые витамином B12:
- Печень.
- Яйца.
- Мясо птицы.
- Молочные продукты (творог, сыр, кефир).
3. Продукты, богатые фолатом (витамин B9):
- Шпинат.
- Авокадо.
- Брокколи.
- Чечевица, фасоль.
4. Тонизирующие напитки:
- Черный или зеленый чай (с умеренным содержанием кофеина, о есть не очень крепкие).
- Кофе.
- Вода с лимоном и щепоткой соли.
- Гранатовый сок.
5. Продукты, стимулирующие сосудистый тонус:
- Темный шоколад (70%+)
- Жгучий перец, куркума, имбирь
- И самое главное - пейте больше воды. Обезвоживание может привести к уменьшению объема крови в организме и, как следствие, опять к снижению артериального давления, - говорит доктор Павлова.