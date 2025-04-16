Дания отправит солдат в Украину 16.04.2025, 13:59

Для прохождения обучения.

Вооруженные силы Дании планируют отправить датских солдат на курсы в Украину.

Об этом сообщил в интервью TV 2 командующий сухопутными войсками Дании генерал-майор Петер Бойсен, передает «Европейская правда».

Несколько команд датских солдат планируется отправить в Украину.

Команды будут отправлены невооруженными и будут происходить из разных полков армии.

Особенно датское командование заинтересовано в опыте трехлетней войны с беспилотниками на фронте.

«За 42 года моей службы в Вооруженных силах я еще не видел, чтобы события развивались так быстро», – говорит командующий армией, который наблюдал за тренировками разведывательного полка с новыми ударными беспилотниками, подобными тем, что используются на фронте в Украине.

Для Вооруженных сил Дании новые системы вооружения и методы ведения боя являются результатом двух визитов в Украину за последние месяцы, которые совершил сам командующий армией.

Теперь он хочет ускорить этот процесс, отправив больше команд датских солдат в тренировочные лагеря в Украине.

Количество курсов еще не определено окончательно, но начальник армии сообщил TV 2, что планируется, что как инструкторы, так и военнослужащие пройдут курсы продолжительностью от одной до двух недель, которые начнутся как можно быстрее. Возможно, уже этим летом.

«Мы отправляем туда несколько команд и посмотрим, какой опыт имеют украинцы – из первых рук. Поэтому приезжайте и получите этот опыт», – сказал он.

«Да, я был там несколько раз. Но эти солдаты не едут туда, чтобы принимать активное участие в войне. Они едут туда, чтобы получить определенный опыт, и это по приглашению моего коллеги, командующего украинской армии», – говорит Бойсен.

При этом российское посольство в Копенгагене возмущено тем, что Вооруженные силы Дании планируют отправить солдат в тренировочный лагерь в Украине.

«Направление датских военнослужащих в Украину, в том числе для изучения боевого опыта, втягивает Данию все глубже и глубже в конфликт в Украине и провоцирует его дальнейшую неконтролируемую эскалацию», – говорится в письменном комментарии посла Владимира Барбина для TV 2.

Начальник штаба армии Петер Бойсен подчеркнул, что датские солдаты будут невооружены и размещены далеко от фронта. Скорее, ближе к учебному центру на западе Украины.

«Они должны проходить обучение вдали от линии фронта, например, во Львове на западе Украины. И если произойдет ракетная атака, то у украинцев есть действительно хорошие системы предупреждения и хорошие укрытия. Я сам провел время в одном из них в Киеве», – говорит он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com