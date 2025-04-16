Брестский горисполком из бюджета оплатил помывку в бане на 7470 рублей 1 16.04.2025, 14:15

1,054

Хорошо попарились.

Брестский горисполком 11 апреля разместил на сайте госзакупок тендер на отдых в бане и закрыл в тот же день. За «услугу по помывке в бане» заплатили 7470 рублей.

В тендере говорится, что оказать услугу необходимо в период с 6 по 30 мая 2025 года.

Издание Bgmedia нашло подробности в одном из документов тендера. Оказывается, что за эту сумму должны помыться ориентировочно 415 человек за три раза.

«Исполнитель в дни помывки обеспечивает в бане надлежащий порядок, температурный режим. Доставка к месту оказания услуги по помывке в бане осуществляется силами заказчика», — говорится в документе. Подписал его главный специалист по защите государственных секретов Брестского горисполкома Александр Золотухин.

Какая из брестских бань выиграла тендер горисполкома, журналисты обнаружить не смогли.

На кого рассчитана эта услуга? Высказывается несколько версий. Возможно, это будут представители делегаций, которые приедут в Брест праздновать 9 мая. Второй вариант — представители брестской территориальной обороны (в последнее время горисполком активно покупает военные вещи). В конце концов не исключено, что это могут быть сами брестские чиновники.

Брестский горисполком оплатил из бюджета поход в баню 415 человек: сколько заплатили? — BGmedia

Брестский горисполком заплатил за «услугу по помывке в бане» 7 470 рублей. Помыть и отпарить нужно около 415 человек, причем за три посещения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com