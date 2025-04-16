В Беларуси выставили на аукцион два помещения клиники «Новое зрение» 5 16.04.2025, 14:31

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Но найдутся ли покупатели?

За них хотят выручить почти 1,2 миллиона рублей, пишет «Салiдарнасць».

Помещения в Гродно и в Могилеве, где раньше находились офтальмологические центры сети клиник «Новое зрение», выставлены на аукцион. Торги, как сообщает БелЮрОбеспечение, пройдут 24 апреля.

Объект в Могилеве, на проспекте Мира, оценили предварительно в 734 тысяч рублей, стартовая цена помещения в Гродно (оно расположено в центре города, на улице Ленина) — 451 тысяча рублей.

Минздрав лишил клинику «Новое зрение» лицензии летом 2023 года, якобы в связи с нарушением законодательства и представлением подложных документов 13 лет назад. Этому предшествовала масштабная проверка ДФР и уголовное дело о «зарплате в конвертах» и уклонении от уплаты налогов. По словам основателя клиники Олега Ковригина, ему не раз предлагали «решить вопрос», а в итоге вынудили уйти с рынка и самоликвидировать компанию.

В 2024 году бизнесмена, более десятка лет не живущего в Беларуси, судили и заочно приговорили к 12 годам лишения свободы. Кроме того, Ковригина внесли в «террористический» список. У медцентра же изъяли весь доход от «незаконной предпринимательской деятельности» — 17 миллионов рублей.

При этом, что любопытно, имущество и помещения клиники государство активно распродает. А вот сайт «Нового зрения», похоже, никому до сих пор не отдали — уже много месяцев на eyes.by висит заглушка о «плановых технических работах».

Месяц назад также на аукцион выставили помещение медцентра в Гомеле, но торги сорвались из-за отсутствия участников. Под вопросом и судьба головного здания клиники в Минске, на улице Клумова.

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