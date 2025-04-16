Газпром после санкций «отжал» технику у концерна Bosch 4 16.04.2025, 14:40

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И стал производить неожиданную продукцию.

Монополист «Газпром», используя «отжатые» у концерна Bosch производственные мощности, решил выпускать холодильники и стиральные машины, чтобы хоть как-то компенсировать понесенные из-за санкций финансовые потери, пишет «Диалог».

Как известно, российский «Газпром», получивший от стран Запада экономические санкции за военное вторжение в Украину, понес рекордные убытки и потерял европейский рынок. Из сложившейся ситуации концерн нашел весьма специфический выход: используя заводы, «экспроприированные» у концерна Bosch, он принялся производить стиральные машины и холодильники, передает в своем Телеграм-канале Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

«Газпром» вынужден заняться выпуском холодильников и стиральных машин, используя «отжатые» у немецкого концерна Bosch производственные мощности», - подчеркнули в ЦПД.

В то же время подчеркивается, что высокое начальство в Москве восприняло идею «Газпрома« о выпуске стиралок и холодильников довольно скептически. Бытует мнение, что новая продукция российского газового монополиста без поддержки бренда Bosch не будет хорошо продаваться и на нее не придет должный спрос.

Также авторы ТГ-канала ЦПД отмечают, что пока кремлевская пропаганда вещает с подконтрольных медиаресурсов о том, что западные санкции якобы не только не вредны, но и даже «полезны», крупнейшие российские государственные корпорации имеют как раз по этой причине очень большие финансовые проблемы.

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