закрыть
16 апреля 2025, среда, 15:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Гомельский невролог удивил пациентов опросом по французскому и истории

7
  • 16.04.2025, 14:51
  • 1,392
Гомельский невролог удивил пациентов опросом по французскому и истории

Среди прочего врач спрашивал о свободе и равенстве.

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали прием врача-невролога в одном из гомельских медучреждений. Он оказался весьма специфичным: привычного молоточка в кадре не увидели, зато был опрос на знание французского языка и истории. В комментариях нашлись и другие пациенты этого специалиста, заметило «Агентство Телеграф».

Так, невролог спросил у девушки, что такое mont blanc (с французского — белая гора), cherchez la femme (ищите женщину), liberté (свобода), égalité (равенство). А вот какие вопросы попались по истории: «Сколько раз он [неизвестно, о ком речь. — прим. ред.] приходил к власти как император? Последний раз в каком году?»

После очередного вопроса на знание французских слов и выражений врач даже удивился. Зачем невролог проводил опрос, требующий хоть и неглубоких, но специфичных знаний в этих сферах, непонятно.

Причем это было небыстро, по словам автора видео. «30 минут мои нервы это терпели», — пожаловалась в комментариях она.

«Я когда к нему пошла, он тоже начал спрашивать про французский», — поделилась опытом одна комментаторша.

«Он лучший, недавно к нему ходила, и он мне сказал быть внимательнее при выборе мужчины», — рассказала другая.

Как оказалось, этот врач проводит опрос не только по французскому: «У меня был опрос по белорусскому и английскому». Еще один комментатор говорил об опросе у этого невролога по латыни.

«Обычно психотерапевт так проверяет… Но чтобы невролог… У нас такого нет, например», — сказал пользователь TikTok.

Ранее Telegraf.news писал, что министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев в эфире госТВ в марте сообщил, что средняя заработная плата врачей по стране составляет 3189 белорусских рублей. Ходжаев считает, что оплата труда медицинских работников является «одним из ключевых факторов, влияющих на привлекательность профессии».

@alliiisse_ лучший репетитор 🤩 #elbruso #foruyou #teamwork #глобальныерекомендации #fyppppppppppppppppppppp #rec #рекомендации #тренды #невролог ♬ som original - 𝑷𝒆𝒅𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔🎵

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бузова против Симоньян
Бузова против Симоньян Ирина Халип
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду
Кремль зеркалит собственные преступления и размывает правду Петр Олещук
Гроза на горизонте
Гроза на горизонте Герман Обухов
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил Андрей Санников