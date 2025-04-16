Гомельский невролог удивил пациентов опросом по французскому и истории

Гомельский невролог удивил пациентов опросом по французскому и истории7
- 16.04.2025, 14:51
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Среди прочего врач спрашивал о свободе и равенстве.
В TikTok опубликовали ролик, в котором показали прием врача-невролога в одном из гомельских медучреждений. Он оказался весьма специфичным: привычного молоточка в кадре не увидели, зато был опрос на знание французского языка и истории. В комментариях нашлись и другие пациенты этого специалиста, заметило «Агентство Телеграф».
Так, невролог спросил у девушки, что такое mont blanc (с французского — белая гора), cherchez la femme (ищите женщину), liberté (свобода), égalité (равенство). А вот какие вопросы попались по истории: «Сколько раз он [неизвестно, о ком речь. — прим. ред.] приходил к власти как император? Последний раз в каком году?»
После очередного вопроса на знание французских слов и выражений врач даже удивился. Зачем невролог проводил опрос, требующий хоть и неглубоких, но специфичных знаний в этих сферах, непонятно.
Причем это было небыстро, по словам автора видео. «30 минут мои нервы это терпели», — пожаловалась в комментариях она.
«Я когда к нему пошла, он тоже начал спрашивать про французский», — поделилась опытом одна комментаторша.
«Он лучший, недавно к нему ходила, и он мне сказал быть внимательнее при выборе мужчины», — рассказала другая.
Как оказалось, этот врач проводит опрос не только по французскому: «У меня был опрос по белорусскому и английскому». Еще один комментатор говорил об опросе у этого невролога по латыни.
«Обычно психотерапевт так проверяет… Но чтобы невролог… У нас такого нет, например», — сказал пользователь TikTok.
Ранее Telegraf.news писал, что министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев в эфире госТВ в марте сообщил, что средняя заработная плата врачей по стране составляет 3189 белорусских рублей. Ходжаев считает, что оплата труда медицинских работников является «одним из ключевых факторов, влияющих на привлекательность профессии».
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