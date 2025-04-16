В центре Минска прямо в здании появился 10-метровый водопад 1 16.04.2025, 15:10

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Где его искать?

В Минске появился настоящий водопад — и нет, это не метафора. Вчера вечером выставку-инсталляцию «Небо.Река» открыли создатели нашумевшего «Дома Рождества». Помните, там были сотни метров гирлянд, огромные елки и тарзанка под потолком? Теперь то же пространство на Машерова изменилось до неузнаваемости: здесь появились река и водопад. Еще на выставке предсказывают будущее, учат управлять светом и показывают, как заставить цветы распуститься. Все экспонаты можно трогать, а фото, разумеется, постить в Instagram. Онлайнер показывает, что здесь необычного.

От елок и гирлянд к водопаду и речке

В декабре на открытии Дома Рождества его создатели Разман Петросян и Марина Фармагей рассказали: на площадке «Дома экспериментального искусства» будут не только елки и гирлянды, проект задуман куда более долгосрочным. Поэтому параллельно с оформлением зимней локации (куда, к слову, пришли около 35 тысяч человек) организаторы приступили к разработке новой идеи. Воплощать ее команда взялась практически сразу после демонтажа новогоднего вайба. И вот 15 апреля в этой же локации на Машерова открылась выставка-инсталляция «Небо.Река».

— Еще на этапе «Дома Рождества» появилась идея создать природный оазис, некое место спокойствия и единения человека с природой. Вообще, мысль сделать реку пришла, когда на этом месте еще ходил Дед Мороз, — улыбается Разман. — Это очень экспериментальный и самый стрессовый наш проект.

«Небо.Река» в соцсетях презентуют как живую выставку-инсталляцию. Авторы проекта рассказывают, что это метафора взаимодействия человека с самим собой. По задумке авторов, небо — это ассоциация с полетом и легкостью в социальном пространстве, а река — углубление в себя.

При этом важную роль играет именно визуальная составляющая. Первое, на что обращаешь внимание, попав в пространство с невероятно высокими потолками, — вода. Ее здесь действительно много: налево — река с покачивающимися лодочками, направо — бурлящий из-под потолка водопад.

Технически все это стало возможным благодаря специальным резервуарам, которые наполняли из гидрантов. Объем используемой воды, по словам организаторов, — 400 кубических метров.

Сутки за 90 минут — это как?

Проведем экспресс-экскурсию и постараемся нарисовать словами общую картинку. На площадке в 2000 квадратных метров уместились собственно река, 10-метровый водопад, интерактивные зоны, гигантские качели, зиплайн (если проще, то «тарзанка») и много растений.

— Здесь должно было быть много живой травы: ее специально срезают и выстилают рулоном. Но за день до срезки планы поменялись и пришлось выкручиваться, — рассказывает одна из авторов проекта Марина. — Примерно 50% растений — это живые кусты и деревья, только вереска примерно 2800 горшков! Еще у нас 4 срезанных дерева, которые мы нашли в таком виде и решили, что они будут жить здесь.

Помимо «натуральной составляющей» вроде воды и зелени задействованы и современные технологии. В одной из локаций гости могут управлять светом — техника считывает движения и дает возможность почувствовать себя кем-то вроде джедая.

Ставку создатели сделали и на тактильность: например, прикоснувшись к стене, можно увидеть и услышать (да-да!) цветы или создать свою музыкальную симфонию.

А если заглянуть в импровизированный колодец, то можно получить персонализированное предсказание будущего. Только будьте осторожнее: с виду здесь глубоко.

Мы осматриваем большую арт-локацию под звуки настоящего оркестра. Живое музыкальное сопровождение, подсказывают нам, будет здесь постоянно в отдельных зонах, а еще в рамках тематической программы.

— По нашей задумке, за 90 минут здесь проходят сутки. Человек может прийти и увидеть ночь или утро — на смену будет реагировать наша «дыра» в небе, а музыканты — создавать музыкальное сопровождение.

Еще одна фишка локации — зиплайн, который со времен Дома Рождества удлинился до 100 метров. Прокатиться можно при условии подходящего роста — от 130 см. А еще предупредим, что за это попросят дополнительную плату — 15 рублей.

Ощущение полета можно получить и без доплаты — на паре подвесных качелей. Если успеть словить момент, то можно сделать потрясающее фото в Instagram.

Локация, которая явно не уступает по красоте момента и силе впечатлений, — тот самый 10-метровый водопад. Возле него мы нашли стойку с зонтиками и сперва решили, что они спасают от брызг. На деле это аксессуар для очень атмосферных снимков.

Помимо интерактивных локаций, в пространстве планируют организовать тематические мероприятия. Со следующей недели по средам — час йоги под водопадом (занятие входит в стоимость входного билета). Также будут более длительные ивенты, расписание и стоимость которых можно найти на сайте проекта. Например, можно сходить на гонг-медитацию (150 рублей) или мастер-класс по цигун (190 рублей).

Еще одна идея, о которой нам рассказывают создатели выставки, — проект по социальной передышке. Это будут организованные встречи для мам особенных детей и социальных работников, ежедневно помогающих тяжелобольным людям.

— Сейчас мы планируем, что это будут две встречи с участием по 50 человек. Речь о мероприятиях длительностью около трех часов. Например, это будут ароматерапия и занятия по рисунку акварелью.

Проект «Небо.Река» стартовал вечером во вторник. Во время церемонии открытия Марина сыграла на рояле, а Разман презентовал созданную им картину. Так авторы проекта показали, как искусство и сама природа вдохновляют на созидание.

Гости тем временем успели сделать сотни кадров. Особое внимание — подвесным качелям и мостику над рекой. Импровизированные лодки, на наш скромный взгляд, тоже мастхэв. Пусть не Венеция, но настоящая река в здании — это как минимум необычно.

— План-минимум — чтобы здесь человек мог впечатлиться. Максимум — дать возможность каждому погрузиться в себя и заметить вещи, на которые мы часто не обращаем внимания.

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