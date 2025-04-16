Один из райцентров страны может оказаться на 500 лет старше 16.04.2025, 15:25

Фото: history.by

Но историческому открытию могут помешать огороды белорусов.

Удивительную находку недавно сделали белорусские ученые, сообщает «Точка».

В Витебской области во время рутинного археологического обследования перед строительством газопровода в Ушачах специалисты Института истории НАН обнаружили следы древнего поселения.

Произошло это в самом центре городка – в 300 м до райисполкома.

Археологи нашли древние слои, которые относятся как минимум к X–XI векам.

В них находились такие исторические артефакты, как фрагменты гончарной и лепной керамики, а также бронзовый наконечник шейной гривны.

Все это говорит о том, что в X–XI веках здесь уже было поселение, то есть вся история Ушач может быть переписана.

«Раньше считалось, что Ушачи впервые упоминаются только в XVI веке в составе Полоцкого воеводства. Но теперь оказалось, что люди жили здесь на 500 лет раньше. Это меняет представление об истории заселения этих земель», – уверен сотрудник Института истории НАН Беларуси Марат Климов.

Неожиданная проблема

Впрочем, делать выводы без основательных археологических раскопок рано. И вот тут у ученых могут возникнуть непредвиденные сложности.

«Памятник истории находится на месте современных огородов жителей райцентра. Из-за этого, к сожалению, исследование может столкнуться с трудностями», – говорит Марат Марков.

Пока неясно, позволят ли местные жители копать на своих «плантациях» не картошку, а древний город.

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