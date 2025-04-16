Палки вместо костылей и вперед: как РФ бросает в штурм раненых 1 16.04.2025, 15:30

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Видео от Нацгвардии Украины.

На Покровском направлении заметили штурмовика на «импровизированных костылях». В Силах обороны отметили, что Россия «бросает вперед всех без разбора».

Детали и видео с фронта 16 апреля опубликовала пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

Дрон зафиксировал российского оккупанта, который опирался на палки, но уверенно шел вперед. Отмечается, что он двигался в сторону украинских позиций под Покровском на штурм. Командование сообщило, что раненые штурмовики РФ уже чаще попадают в поле зрения аэроразведки. Россияне буквально «ковыляют» к позициям с палками или на самодельных костылях.

«Ими движет страх быть уничтоженными своими же командирами и понимание, что нет смысла ждать эвакуации и единственная надежда на украинский плен. (...) Их командиры ставят ультиматум: или идешь в бой, или тебя уничтожат свои же приспешники», — пояснили в ОСУВ «Хортица».

Видео сняли аэроразведчики 3 бригады оперативного назначения «Спартан» имени полковника Петра Болбочана Нацгвардии. Военные назвали это очередным доказательством, что РФ не жалеет собственный личный состав.

В «Спартане» отметили, что такой случай — не первый. Захватчики и раньше двигались в направлении позиций НГУ, несмотря на травмы.

На видео видно, как человек в камуфляже с двумя палками в руках движется к заграждению из колючей проволоки, а затем начинает убегать.

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