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Глава Минэкономики Украины заявила о существенном прогрессе по соглашению с США о недрах

  • 16.04.2025, 15:40
Глава Минэкономики Украины заявила о существенном прогрессе по соглашению с США о недрах

В ближайшее время будет завершена формализация сделки.

Вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила в Facebook о существенном прогрессе в переговорах с американской стороной по соглашению о полезных ископаемых.

Свириденко заявила о положительном новом шаге с Соединенными Штатами по соглашению об экономическом партнерстве и создании фонда инвестиций в восстановление Украины.

- Наши технические команды очень основательно поработали вместе над соглашением – есть существенный прогресс, юристы сделали правильные акценты в драфте соглашения, спасибо переговорщикам в обеих командах, – написала она.

По ее словам, есть договоренность с американской стороной зафиксировать этот позитив в соответствующем меморандуме о намерениях.

- В ближайшее время готовимся завершить формализацию соглашения, – отметила вице-премьер.

По ее словам, команды еще будут работать над конкретными пунктами в соглашении, хотя многое уже проработано.

- Соглашение будет подлежать ратификации в Верховной Раде Украины, давать возможность инвестиций и развития в Украине, а также обеспечит условия для ощутимого экономического роста и Украины, и Соединенных Штатов, – пояснила Свириденко.

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