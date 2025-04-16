Белорус Илья Протас номинирован на престижную награду в Америке
- 16.04.2025, 16:00
Ранее такой приз брали Макдэвид и Гретцки.
Белорусский форвард Илья Протас номинирован на Уильям Хэнли Трофи – одну из индивидуальных наград хоккейной лиги Онтарио (OHL).
Этот приз в нынешнем виде вручается с сезона-1974/75 (до этого носил имя Макса Камински) за добропорядочное поведение на льду и благородство.
Кстати, 18-летний белорус станет лишь третьим игроком «Виндзора», который получит эту награду.
В сезоне-2002/03 приза был удостоен форвард Кайл Уэллвуд, а в 2022 году его получил еще один нападающий – Уайатт Джонстон.
2025 #OHLAwards 🏆— Ontario Hockey League (@OHLHockey) April 15, 2025
Burying 50 goals and tallying 124 points for @SpitsHockey in 2024-25, @Capitals prospect Ilya Protas is awarded the William Hanley Trophy as the #OHL's Most Sportsmanlike Player.
DETAILS 📰: https://t.co/mKgat2lg1H pic.twitter.com/DMrH5IoHbg
Вот как прокомментировал происходящее Илья Протас.
«Я благодарен за признание в демонстрации хорошего спортивного поведения, поскольку это является отражением моей приверженности соревнованию на самом высоком уровне игры», – приводит его слова портал chl.ca.
Младший из братьев Протасов получит приз на церемонии награждения OHL в июне в Зале хоккейной славы в Торонто.
Protas with his 4th of the playoffs!#WindsorSpitfires #WhateverItTakes #ALLCAPS https://t.co/ngVkmmAG9b pic.twitter.com/Qo4noTGvg1— X - Windsor Spitfires (@SpitsHockey) April 15, 2025