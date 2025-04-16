Белорус Илья Протас номинирован на престижную награду в Америке 16.04.2025, 16:00

Илья Протас

Ранее такой приз брали Макдэвид и Гретцки.

Белорусский форвард Илья Протас номинирован на Уильям Хэнли Трофи – одну из индивидуальных наград хоккейной лиги Онтарио (OHL).

Этот приз в нынешнем виде вручается с сезона-1974/75 (до этого носил имя Макса Камински) за добропорядочное поведение на льду и благородство.

Кстати, 18-летний белорус станет лишь третьим игроком «Виндзора», который получит эту награду.

В сезоне-2002/03 приза был удостоен форвард Кайл Уэллвуд, а в 2022 году его получил еще один нападающий – Уайатт Джонстон.

2025 #OHLAwards 🏆



Burying 50 goals and tallying 124 points for @SpitsHockey in 2024-25, @Capitals prospect Ilya Protas is awarded the William Hanley Trophy as the #OHL's Most Sportsmanlike Player.



DETAILS 📰: https://t.co/mKgat2lg1H pic.twitter.com/DMrH5IoHbg — Ontario Hockey League (@OHLHockey) April 15, 2025

Вот как прокомментировал происходящее Илья Протас.

«Я благодарен за признание в демонстрации хорошего спортивного поведения, поскольку это является отражением моей приверженности соревнованию на самом высоком уровне игры», – приводит его слова портал chl.ca.

Младший из братьев Протасов получит приз на церемонии награждения OHL в июне в Зале хоккейной славы в Торонто.

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