Додавить и сломать Путина можно2
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 16.04.2025, 16:03
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А вот задобрить — никак.
Российский удар по гражданским целям в Сумах в Вербное воскресенье очередной раз наглядно демонстрируют истинные намерения Путина.
Престарелый вождь спустя 3 года своей «НеВойны» по-прежнему рассчитывает если и не дойти, то хотя бы доползти до Киева.
Любой ценой.
Пока у него есть ракеты и «мясные штурмовики» — он будет убивать. Никакими пряниками и сделками его не остановить.
Именно поэтому все мирные инициативы Трампа изначально смотрелись крайне наивно и бесперспективно.
Додавить и сломать Путина можно (если бы не трусость Запада, то подобное осуществить было возможно ещё осенью 2022), а вот задобрить — ну никак.
Российский диктатор — это типичный варвар и любую доброту принимает за слабость.
Фактически Трамп несколько месяцев пытался убедить людоеда отказаться от поедания человеческого мяса в обмен на обещание не наказывать за совершённые ранее зверства и бонусом сохранить обглоданные кости ранее им убитых себе.
Людоед предсказуемо отказался и продолжил убивать, увеличив интенсивность.
Вопрос: как отреагирует американский миллиардер? Опять заявит, что обещание завершить войну было шуткой?
Трамп собирался «сделать Америку снова Великой», но пока всё глубже втаптывает её в грязь, превращая в мировое посмешище.
Телеграм-канал «Запретное мнение»