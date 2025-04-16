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Додавить и сломать Путина можно

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 16.04.2025, 16:03
  • 2,566
Додавить и сломать Путина можно

А вот задобрить — никак.

Российский удар по гражданским целям в Сумах в Вербное воскресенье очередной раз наглядно демонстрируют истинные намерения Путина.

Престарелый вождь спустя 3 года своей «НеВойны» по-прежнему рассчитывает если и не дойти, то хотя бы доползти до Киева.

Любой ценой.

Пока у него есть ракеты и «мясные штурмовики» — он будет убивать. Никакими пряниками и сделками его не остановить.

Именно поэтому все мирные инициативы Трампа изначально смотрелись крайне наивно и бесперспективно.

Додавить и сломать Путина можно (если бы не трусость Запада, то подобное осуществить было возможно ещё осенью 2022), а вот задобрить — ну никак.

Российский диктатор — это типичный варвар и любую доброту принимает за слабость.

Фактически Трамп несколько месяцев пытался убедить людоеда отказаться от поедания человеческого мяса в обмен на обещание не наказывать за совершённые ранее зверства и бонусом сохранить обглоданные кости ранее им убитых себе.

Людоед предсказуемо отказался и продолжил убивать, увеличив интенсивность.

Вопрос: как отреагирует американский миллиардер? Опять заявит, что обещание завершить войну было шуткой?

Трамп собирался «сделать Америку снова Великой», но пока всё глубже втаптывает её в грязь, превращая в мировое посмешище.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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