В Беларуси запретили популярные капсулы для стирки 3 16.04.2025, 16:07

2,682

Моющее средство может испортить стиральную машину.

Госстандарт внес популярные капсулы для стирки в реестр опасной продукции. Их продажу запретили в Беларуси и обязали изъять товар из магазинов.

Выяснилось, что в продукте превышена пенообразующая способность. При норме не более 180 мм она составила 217±6 мм.

Кроме того, Госстандарт не исключает риска безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой. Эксперты подчеркивают, что нарушения вводят в заблуждение потребителей.

Речь идет о водорастворимых капсулах для стирки цветного белья «Роза» торговой марки Clouds.

Запрет на ввоз и продажу в Беларуси данного моющего средства вступил в силу 16 апреля. Уже имеющиеся на полках магазинов товары должны быть изъяты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com