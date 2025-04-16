В Беларуси запретили популярные капсулы для стирки

В Беларуси запретили популярные капсулы для стирки3
- 16.04.2025, 16:07
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Моющее средство может испортить стиральную машину.
Госстандарт внес популярные капсулы для стирки в реестр опасной продукции. Их продажу запретили в Беларуси и обязали изъять товар из магазинов.
Выяснилось, что в продукте превышена пенообразующая способность. При норме не более 180 мм она составила 217±6 мм.
Кроме того, Госстандарт не исключает риска безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой. Эксперты подчеркивают, что нарушения вводят в заблуждение потребителей.
Речь идет о водорастворимых капсулах для стирки цветного белья «Роза» торговой марки Clouds.
Запрет на ввоз и продажу в Беларуси данного моющего средства вступил в силу 16 апреля. Уже имеющиеся на полках магазинов товары должны быть изъяты.