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В Беларуси запретили популярные капсулы для стирки

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  • 16.04.2025, 16:07
  • 2,682
В Беларуси запретили популярные капсулы для стирки

Моющее средство может испортить стиральную машину.

Госстандарт внес популярные капсулы для стирки в реестр опасной продукции. Их продажу запретили в Беларуси и обязали изъять товар из магазинов.

Выяснилось, что в продукте превышена пенообразующая способность. При норме не более 180 мм она составила 217±6 мм.

Кроме того, Госстандарт не исключает риска безопасного применения моющего средства в стиральных машинах с фронтальной загрузкой. Эксперты подчеркивают, что нарушения вводят в заблуждение потребителей.

Речь идет о водорастворимых капсулах для стирки цветного белья «Роза» торговой марки Clouds.

Запрет на ввоз и продажу в Беларуси данного моющего средства вступил в силу 16 апреля. Уже имеющиеся на полках магазинов товары должны быть изъяты.

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